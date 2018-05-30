阿里巴巴攜菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元 獲約10%股權

全球電商巨頭—阿里巴巴(BABA.N)在其快遞生態圈的建設上又落一子，阿里巴巴及其控股子公司菜鳥網絡等組建的財團，將向中國最大快遞公司之一的中通快遞(ZTO.N)投資13.8億美元，獲得後者約10%股權，預計本次交易將於6月初完成。

據雙方周二發布的新聞稿，本次交易將支持菜鳥和中通共同專注於擴大取件及最後一公里的送達能力、倉儲管理、跨境物流及發展技術驅動的智能解決方案，推動新零售的發展。而在本次交易前，中通快遞已是菜鳥網絡的小股東，且其相當大比例的業務量來自阿里巴巴平台。

「業務端的合作，再加上資本端的合作，大家的信任程度會更高。因為有了信任，大家做事情的效率會更高。」中通快遞董事長兼首席執行官賴梅松在接受路透電話採訪時指出。

據他介紹，中通與阿里巴巴未來將在快遞末端網絡、跨境網絡及倉配網等方面展開合作，同時阿里通過技術賦能，可以提高中通的數字化水平，有效提升運營效率。

「對於阿里來講，他們是提供賦能的，幫助生態圈企業如何將服務做得更好，把平台客戶的滿意度提升。」他強調，此次與阿里巴巴的戰略合作，並不會改變中通一貫的開放和合作的態度。

中通快遞首席財務官顏惠萍在採訪時表示，目前消費者對物流服務的需求正不斷演變和升級，對多元化產品和多元化渠道的需求持續上升，因此未來的物流與現在將有實質性不同。

「現在是點到線，未來可能是點到面，甚至是跨境，」她說，傳統的快遞業務將會升級，向消費者提供更加豐富的產品，例如以小時為遞送時間的時效快遞。未來，標準快遞和時效快遞都具有巨大的機會。

以電商起家的阿里巴巴，對物流業寄予很高的期望。去年阿里巴巴宣布投資53億元人民幣將所持菜鳥網絡的股權由47%提升至51%，並宣布2022年前，阿里巴巴和菜鳥網絡還將投入1,000億元升級全球智慧物流網絡，加快實現「全國24小時、全球72小時必達」。

除菜鳥網絡外，阿里巴巴近年來在快遞業中積極布局，先後入股圓通快遞(600233-CN)和百世物流BSTI.N等多家國內快遞企業。

由阿里巴巴倡導的新零售計劃，不僅需要通過大數據分析及領先技術，與消費者互動將線上線下連接起來，還需要智能供應鏈、移動支付及物流的配合，物流是實現新零售的不可或缺的一環。

創建於2002年的中通是一家集快遞、快運、跨境、電商、雲倉、金融等業務於一體的大型集團公司，在國內以「三通一達和順豐」為代表的民營快遞中處於領先地位。去年中通快遞業務量達62.2億件，穩居行業第一；實現營業收入130.6億元，同比增長33.4%，凈利潤31.6億元，同比增54%。

2016年10月中通快遞在美國紐交所上市，募資14億美元，成為當年美國最大的新股發行，也是自2014年阿里巴巴上市後最大一宗中資企業上市案。

美國股市周一因公眾假日休市。中通快遞上周五收漲4.78%報19.3美元，創下上市以來新高，其最新市值達137億美元。

來源：路透上海5月29日

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