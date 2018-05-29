中國郵儲銀行一季度利潤增長19%

中國郵政儲蓄銀行(01658-HK)公告稱，2018年第一季度營業收入632.39億元(人民幣.下同)，同比增20.57%；歸屬於公司股東的淨利潤165.05億元人民幣，同比增19.64%；基本每股盈利0.20元，同比升17.65%。

期內公司淨利息收入532.38億元，同比增長26.91%。淨利差為2.60%，同比增加29個基點，淨利息收益率為2.57%，同比增加33個基點。手續費及佣金淨收入46.62億元，同比增長 14.18%。成本收入比55.12%，同比減少5.23個百分點。而來自證券投資收益則上升6.24%至57.32億元。

客戶貸款及墊款總額38,797.12億元，比上年末增加2,495.77億元，增長 6.88%。吸收存款84,411.62 億元，比上年末增加3,785.03億元，增長4.69%。按照貸款質量五級分類，集團不良貸款餘額為272.81億元，不良貸款率為0.70%，撥備覆蓋率為353.20%。於3月末核心一級資本充足率8.85%。

然而期內的經營現金淨流出擴大76.29%至2389.41億元；資產減值損失亦擴大97.79%至90.39億元。

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