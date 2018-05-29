中信銀行一季度投資證券收益急增20倍至34億元

中信銀行(00998-HK)公告，2018年一季度經營收入397.92億元(人民幣.下同)，同比增5.13%；歸屬於公司股東的淨利潤121.66億元，同比增6.82%；基本每股收益0.25元，同比升8.7%。利息淨收入242.11億元，同比下降3.57%；非利息淨收入155.81億元，同比增長22.28%；主要受惠於投資性證券淨收益同比大增20.8倍至34.62億元。淨息差1.87%，同比上升0.08個百分點；非利息淨收入佔比39.16%，同比提升5.49個百分點。

截至報告期末，集團核心一級資本充足率8.58%，比上年末上升0.09個百分點。不良貸款餘額560.08億元，比上年末增加23.60億元；不良貸款率1.70%，比上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率187.84%，比上年末上升18.40個百分點；貸款撥備率3.19%，比上年末上升0.35個百分點。期內錄得經營現金淨流出562.07億元，收窄64.56% 。

於3月底，集團資產總額5萬6,247.05億元，比上年末下降0.93%；客戶貸款及墊款總額3萬2,984.96億元，比上年末增長3.18%；負債總額5萬2,051.63億元，比上年末下降1.14%；客戶存款總額

3萬4,775.28億元，比上年末增長2.05%。

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