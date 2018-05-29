中國太平洋保險: 一季度利潤大幅增長87%

中國太平洋保險(02601-HK)公佈，2018年一季度業績。期內實現保險業務收入 1,218.31 億元(人民幣.下同)，同比增長 20.3%。集團實現股東應佔淨利潤37.51 億元，同比增長 87.6%。

報告期內，太保壽險實現保險業務收入 903.12 億元，同比增長 20.5%；其中代理人渠道實現業務收入 819.37 億元，同比增長 21.1%，其中新保業務 200.69 億元，同比下降 28.2%。太保產險實現保險業務收入 313.94億元，同比增長 19.5%；其中的車險業務收入 222.55 億元，同比增長 14.1%；非車險業務收入 91.39 億元，同比增長 34.7%。

截至報告期末，集團投資資產 11,200.56 億元，較上年末增長 3.6%。公司資產管理業務基於負債特性，保持大類資產配置基本穩定，固定收益類資產佔比 81.9%，較上年末上升 0.1 個百分點；權益投資類資產佔比 13.9%，較上年末下降 0.7 個百分點，其中股票和權益型基金合計佔比 7.2%，較上年末下降 0.2 個百分點。

期內由於業務增長，提取保險責任準備金上升32.2%至644.04億元；經營現金淨流入433.13億元，增長63.9%。

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