浙江省大灣區建設目標2022年灣區經濟總量超6萬億元

據新華社5月29日消息，從浙江省發改委獲悉，浙江省大灣區建設提出目標，到2022年灣區經濟總量達到6萬億元以上。

浙江省第十四次黨代會提出，加強全省重點灣區互聯互通，推進沿海大平台深度開發，大力發展灣區經濟。浙江省發改委主任孟剛介紹，浙江大灣區建設的總目標是打造“綠色智慧和諧美麗的世界級現代化大灣區”，具體目標是建設“全國現代化建設先行區、全球數字經濟創新高地、區域高質量發展新引擎”。

“浙江大灣區的總體布局是‘一環、一帶、一通道’，即環杭州灣經濟區、甬台溫臨港産業帶和義甬舟開放大通道。”孟剛錶示，高質量推進浙江大灣區建設，浙江將突出對接上海、聚焦杭州寧波一體化發展，強化創新驅動、要素集聚和高端産業發展。

在建設過程中，浙江將聚焦産業、創新、城市、交通、開放、生態等六大重點領域，分别實施現代産業高地建設、“互聯網+”科創高地建設、現代化國際化城市建設、灣區現代交通建設等專項行動。

按照目標，到2022年灣區經濟總量達到6萬億元以上，其中數字經濟對經濟增長的貢獻率要達到50%以上，高新技術産業增加值佔工業增加值47%以上。

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