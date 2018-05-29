京東金融否認上市傳聞 回應“沒有上市時間表”

昨日，有媒體報道，京東金融計劃2019-2020年在A股實現上市，公司預計市值將達到4000億-5000億元人民幣。該消息還表示，京東金融目前正在進行一輪募資，計劃募集規模9000萬元人民幣，將以換購現有股東持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融的估值為1000億元人民幣。對此，新快報記者向京東金融求證，京東金融回應稱，“有媒體關於京東金融上市及融資、估值的新聞，該信息不實。京東金融目前沒有上市時間表。”

據悉，京東金融於2013年10月獨立運營，依託於京東集團積累的客戶和場景資源、交易及信用數據，先後拓展了供應鏈金融、消費金融、眾籌、理財、支付、保險、證券等業務線，其中供應鏈金融和消費金融成為其“拳頭産品”。京東金融曾於2016年1月獲得66.5億人民幣的A輪融資，據傳聞於2018年3月又獲得130億人民幣的戰略投資，估值超200億美元。

今年以來，京東金融與諸多互聯網金融公司開始紛紛去金融化，有業内人士認為，除了是監管原因外，也是為了提升企業估值，在上市時尋求高估值。在博鳌論壇期間，京東金融CEO陳生強對外透露了京東金融未來發展路徑，公司將從自營金融轉為做金融機構服務。京東金融的定位則是金融機構提供企業級服務的科技企業，商業模式為B2B2C，即通過服務B端金融機構，最終達到提升金融機構C端用戶客戶體驗的目標，其成長性及成長空間盡可以想象，併據此進行了架構調整，此次調整的核心是將ToC業務和ToB業務明確劃分，從個人用戶和企業用戶兩大方向組建事業群，分别是個人服務、企業服務兩大事業群組。

據媒體報道，京東金融内部郵件中提及：在京東金融成立之初，其模式為B2C，直接為用戶提供金融服務。當京東金融積累了風險定價、客戶運營等能力之後，開始轉變為B2B2C的模式，利用以往對消費者和供應商的經驗積累，為金融機構提供數據和科技服務。“這樣的轉變更有想象空間，也有利於在資本市場上獲取高估值。”有業内人士認為。

來源：新快報

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