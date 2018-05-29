〈融程電低谷爬升〉匯損回沖加新品效益 今年營收上看雙位數成長

融程電訊 (3416-TW) 今 (29) 日召開股東會，去年匯損雖然影響獲利 3 至 4%，但今年第 2 季已經回沖，獲利轉正，加上第 3 季新品上市，今年平板出貨目標 5 萬台，法人預估，今年營收可望達新台幣 15 至 16 億元，站上雙位數成長，稅後淨利率上看 12.5%。

融程電董事長呂谷清指出，去年對工業電腦是一個很大的轉捩點。融程電長期以來是國內生產跟製造為主，去年受匯率因素影響，加上原物料上漲，年營收雖然成長 5%，但獲利下降 27%，其中匯率影響約 3 至 4 %，是近年來最差表現。

呂谷清指出，工業電腦產業快速變遷，需要新的競爭方式，研華成為大股東後，帶入集團化跟資源戰，他認為深耕特殊市場，包括石化、醫療、航太甚至物聯網，都是融程電的優勢，也因此獲得不少產業的領導廠商作為客戶。

呂谷清表示，融程電積極調整競爭方式，除了單純接單 OEM 出貨外，也會搭配銷售後的服務費用，目前占比約 7 至 8％，未來調整產品組合，有機會增加到 15%，未來只會越來越高，搭配未來擴充產能，服務收入也會跟著增加。

融程電訊今年仍然將業務重心放在車檢、醫療、石化及倉儲物流四大領域。平板類別產品今年出貨有望成長二至三成，去年出貨量約 3.5 萬台，今年可望達到 5 萬台，未來目標到 10 萬台。

呂谷清指出，現在新台幣匯率大約在 30 元左右，第 1 季營收表現疲弱，第 2 季希望可以達到 4 億元營收水準，第 3 季開始推出新品，今年業績希望逐季成長；全年業績上看 15 至 16 億元，看好雙位數成長。

呂谷清表示，融程電將國際大廠 Panasonic 視為競爭對手，但是 Panasonic 產品輕薄小，「要跟他拚很難」，由於 Panasonic 產品單價都高出融程電 500 美金，融程電只要掌握 Panasonic 的 7 成優勢，就有機會跟國際大廠一較高下。

融程電訊 2017 年營收為新台幣 14.15 億元，年增 5.06%，營益率為 11.5 %，稅後淨利為 1.34 億元，年減 27.02%，每股純益為 2.18 元；今天股東會通過發放現金股利每股 1.7 元。

今年第 1 季營收 3.89 億元，年增 11.14%，營益率 12.86%，稅後淨利 0.43 億元，年增 43.45%，每股純益 0.6 元。

融程電今年至 4 月為止，匯兌損益都呈現虧損，不過新台幣匯率回升，法人預估，4 月起可損益平衡，5 月起將有匯兌收益入帳。