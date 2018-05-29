易綱：按照三條原則擴大金融業對内對外開放

5月29日，在2018金融界論壇年會上中國人民銀行行長易綱出席併做主題演講，他表示今年是改革開放40周年，金融業實力的顯著提高離不開改革開放。在新時代，金融要和經濟發展的要求相匹配，金融業對外開放還有很大空間。中國金融業開放的程度遠低於全球發達國家和發展中國家的平均水平，所以金融業進一步對内對外開放，是今後一段工作的重點。

易綱強調了金融業對外開放三條原則：

第一條原則是準入前國民待遇和負面清單。金融本質上是競爭性服務業。金融服務主要是配置資源和管理風險。這兩大服務功能，在現代經濟中很重要。競爭性體現在，金融是多樣化的，有許多機構提供服務。要進一步擴大對外開放，通過競爭，金融業可以提供更好的服務。所以無論對内資還是外資，隻要能改善金融服務，對各種市場主體都會一視同仁。

第二條原則是金融對内外開放和匯率形成機製、資本項目可兌換三者進度整體相協調，漸進穩步向前推進。

第三條原則是金融開放程度與金融監管能力相匹配。

來源：證券時報APP

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