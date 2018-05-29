中國交通建設一季度海外新簽合同增長73%至496億元

中國交通建設(01800-HK)2018年一季度業績，股東應佔利潤同比增長9.35%至34.34億元(人民幣.下同)；營業收入932.53億元，增長12.76%；期間管理費用上升14.57%至近52.71億元。

一季度集團新簽合同金額為1,793.18億元，同比增長20.45%。其中：基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別簽訂合同金額為1,536.56億元(增長23.32%)、126.49億元、113.06億元和17.07億元。基建業務增長主要受惠於市政與環保等業務增長22.56%至338.11億元，以及海外工程業務增長73.09%至496.73億元。

各業務來自於海外地區的新簽合同額為523.71億元（約折合77.50億美元），同比增長70.23%，約佔本集團新簽合同額的29.2%；其中基建建設業務為496.73億元（約折合73.51億美元）。

期內經營現金淨流出情況增加15.9%至158.82億元。投資支付的現金顯著上升6.9倍至43.37億元，主要由於隨PPP投資類業務發展，對合營、聯營企業及結構化主體投資增加所致。由於預繳稅金及待抵扣進項稅增加所致，期內其他流動資產上升26.36%至近102.32億元。其他綜合收益的稅後淨額由盈轉虧，虧損10.85億元，主要由於匯兌及金融資產公允值變動所致。

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