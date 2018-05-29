天平道合今起招股 獲美圖蔡文勝入股

大陸綜合展覽及活動管理服務供應商天平道合 (8403-HK) 今(29)天起至 6 月 1 日公開招股，發行 5 億股，招股價介於港幣 0.12 至港幣 0.16 元。以每手 20000 股計，入場費港幣 3232.25 元，預計 6 月 12 日掛牌；獨家保薦人為 RaffAello Capital。

據招股書透露，若按中間價位港幣 0.14 元計算，集資淨額約港幣 3890 萬元。其中約 36.8% 將用於擴充人手以支援業務拓展，約 35.7% 用於擴大展覽及活動管理服務。

美圖 (1357-HK) 創始人兼董事長蔡文勝投資人民幣 950 萬元，佔上市前股權 6.65%，並無承諾禁售期。

香港《文匯報》引述天平道合主席兼行政總裁黃曉迪表示，蔡文勝的投資是對公司團隊及發展的認可，亦期望擴展與美圖公司業務合作。

天平道合業務超過 8 成來自於車展，大陸進口車稅下調對業務可能有所帶動。黃曉迪表示，車稅的調整提供更好的商業機會，期望長期維持與國際汽車品牌的良好關係，以及通過在香港資本市場的融資，能得到更好的發展。

他進一步指出，除了汽車品牌外，旗下仍有很多非汽車品牌，亦期望通過在香港資本市場上市擴充人員，形成新團隊及提升服務質量，增加更多的合作機會。

