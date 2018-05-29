【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週一休市。意大利組閣失敗，歐股收跌。

香港股市週一上升，內地股市個別發展。物業管理股跑贏大市，其中彩生活（1778.HK）及中海物業（2669.HK）分別上升 9.1% 及 8.6%；燃氣供應股及天然氣股走低。個股方面，天寶國際（1979.HK）預計上半年將轉盈為虧，股價下跌 12.1%；奧思集團（1161.HK）股東應佔溢利按年大增 73.7%，股價跳漲 22.4%；瑞聲科技（2018.HK）表示中美貿易戰對公司業務無直接影響，股價上漲 3.1%。恒生指數上升 0.7% 至 30,792 點，國企指數上升 0.6% 至 12,115 點，香港股市成交金額減少 9.9% 至 844 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 3,135 點，滬深兩市成交金額增加 0.1% 至人民幣 3,974 億元。

◆行業及公司新聞

◇金山工業（40.HK）之 85.5% 附屬公司 GP 工業（GPI.SP）公布 2018 年第一季業績，營業額同比上升 6.0% 至 11.0 億坡元，而股東應佔溢利為 2,323 萬坡元，按年增長 24.5%。

◇易生活（223.HK）宣布以每股 0.128 港元（較最後收盤價溢價 9.4%）配售 9,566 萬股公司股份（佔已發行股本約 1.79%），凈集資額 1,220 萬港元，將用作一般營運資金以及發展日常消費品貿易及智能終端機業務。

◇康師傅（322.HK）公布 2018 年第一季業績，收益人民幣 150 億元，同比增長 5.9%（其中方便麵收益按年上升 8.5% 至人民幣 63.1 億元；飲品收益同比上升 4.6% 至人民幣 83.5 億元），受惠於毛利率按年改善 1.6 個百分點及分銷成本僅同比增長 4.5%，股東應佔溢利人民幣 7.1 億元，按年大增 64.3%。若不包括資產活化及機器設備減值之稅後影響，核心稅後溢利同比增長 44.1% 至人民幣 6.8 億元。

◇安域亞洲（645.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）公司將轉盈為虧，主要因 1）期內收益同比下跌 20%-25% 並且運輸成本上升令毛利率受壓，及 2）並無撥回於 2017 財年確認之煤炭供應及購買協議之重組減值虧損 64 萬美元，不過公司表示正考慮根據重組協議向原供應商收回年度最低還款 200 萬美元。

◇萊爾斯丹（738.HK）公布 2018 財年（截止 2 月 28 日）業績，收益人民幣 11.3 億元，同比下跌 17.2%，營運開支跌幅少於收益，但被其他收入及收益按年增加人民幣 4,277 萬元抵消，股東應佔溢利人民幣 5,968 萬元，同比倒退 20.4%（上半財年收益及股東應佔溢利分別按年下跌 17.4% 及 22.1%）。建議派發末期及末期特別股息每股 8.0 港仙，全年合計每股 13.0 港仙，按年減少 17.2%。現價相當於 13.0 倍 2018 財年市盈率。

◇靄華押業（1319.HK）公布 2018 財年（截止 2 月 28 日）業績，收益 2.2 億港元，同比上升 1.0%，而由於其他經營開支及融資成本略增，股東應佔溢利按年下跌 2.2% 至 1.0 億港元（上半財年收益及股東應佔溢利分別按年上升 3.6% 及 1.2%）。不建議派發末期股息（去年末期股息每股 0.69 仙）。現價相當於 7.2 倍 2018 財年市盈率。

◇本間高爾夫（6858.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收益 263 億日圓，同比上升 8.5%，由於其他收入及收益按年減少 11.3 億日圓，錄得匯兌損失 5.2 億日圓及有效稅率同比大增 15.8 個百分點至 26.8%，抵消經營費用按年下跌的利好，股東應佔溢利按年倒退 13.9% 至 39.3 億日圓（上半財年收益及股東應佔溢利分別按年上升 3.1% 及 2.6 倍）。建議派發末期（全年）股息每股 3.23 日圓，同比增加 7.7%。現價相當於 21.7 倍 2018 財年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

