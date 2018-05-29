九台農商銀行(06122-HK)四家農商銀行的一致行動協議

九台農商銀行(06122-HK)公布，於2018年5月28日，該行董事會通過決議，解除關於長白山農商銀行、德惠農商銀行、公主嶺農商銀行及春城農商銀行的一致行動安排。就此，該行分別與相關一致行動人士簽署解除一致行動協議，據此，各方同意一致行動協議書自解除一致行動協議簽署日起立即終止。

解除一致行動並不涉及該行與一致行動人士之間的任何股份權益轉讓或資產轉讓。解除一致行動後，四家公司的各現有股東於四家公司的持股比例保持不變，但四家公司將不再被視為該行之子公司，而其財務業績亦不會被納入集團之財務報表的合併範圍。由此會造成集團合併財務報表總資產、總負債、營業收入和利潤等多個報表項目的數額減少。除前述不再納入合併範圍變化造成的影響外，解除一致行動後，該行對四家公司經營決策仍然存在重大影響力，因此於集團的合併財務報表內，將對該行於四家公司之投資採用權益法進行核算，並造成集團應佔聯營公司利益餘額增加。四家公司不再納入集團財務報表的合併範圍後，集團合併財務報表內的非控股權益因採取權益法而將會減少，但四家公司歸屬本行擁有人應佔總權益將沒有變化。

董事會察覺以下宏觀環境變化，使集團與四家公司的協同效應發展基礎產生變化。其一，在回歸本源、專注主業的政策導向下，董事會認為需提高四家公司經營決策的自主性和靈活性，以更好適應競爭形勢及深耕三農和小微領域的需要；其二，在系列監管新規導向下，引導農村金融機構在區域經營上以本地為主，在同業等業務領域繼續去槓桿，董事會認為需推進四家公司經營轉型，更多專注於本區域客戶和支持實體經濟發展。其三，供給側結構性改革及宏觀調控政策的持續，推動區域經濟結構的自身調整，董事會認為四家公司需增強發展內生動力以更好適應區域經濟形勢。

於2013年至2016年期間，該行認為可通過投資農商銀行少數股權更好地利用財務資源迅速擴大該行及其子公司的網絡及客戶群，及為增強集團與長白山農村商業銀行、吉林德惠農村商業銀行、吉林公主嶺農村商業銀行及吉林春城農村商業銀行之間的協同發展效應，該行分別與四家公司之部份股東簽署了一致行動協議書，據此，該等股東同意在四家公司的股東大會及董事會上行使股東權利及董事權利時，與該行採取一致行動。

自簽署一致行動協議書至今，該行獲得對四家公司的控制權，因此，四家公司均被視為該行之子公司，且其財務業績均合併於本集團之財務報表。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)