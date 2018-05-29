【IPO追蹤】敘福樓(01978-HK)約千億超購 一手中籤率55%

經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團敘福樓集團(01978-HK)公布公開招股結果，已接獲合共43898份有效申請，認購合共195.79億股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的總計1800萬股香港公開發售股份(不包括僱員預留股份)的約1087.76倍；計及根據僱員優先發售接獲的申請之後，已接獲合共43948份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的總計2000萬股香港公開發售股份(不包括僱員預留股份)的約979.10倍。

由於香港公開發售已獲非常大幅的超額認購，從國際發售重新分配合共8000萬股股份至香港公開發售，使香港公開發售項下提呈的發售股份最終數目增加至100,000,000股股份，佔根據全球發售提呈的發售股份數目的50%(超額配股權獲行使前且不計及行使根據首次公開發售後購股權計劃已授出的購股權獲行使後將配發及發行的任何股份)。

有10616份申請一手(2000股)，中籤率55%。每股售價釐定為每股發售股份1.1元，屬發售價每股1元至1.3元範圍的近下限。股份明日上市。

敘福樓這次上市，由光大證券擔任獨家保薦人，集資所得款項淨額預計約1.93億港元，主要用作擴展現有餐廳網絡。目前，敘福樓在本港擁有「牛角」、「牛涮鍋」、「御苑皇宴」等10個品牌，經營34間餐廳，包括6間中菜餐館及28間亞洲菜餐館，當中16間為特許經營品牌。敘福樓計劃在2020年底前，新開設27間餐廳，2018年、2019年及2020年開店數目分別為8間、9間及10間，包括於今年內會推出的新品牌「牛角次男坊」，其中部份店鋪已選定地址，現有餐廳若情況許可亦會續租。

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