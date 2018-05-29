綠葉製藥(02186-HK)夥美資合作開發免疫療法

綠葉製藥(02186-HK)公布，與一家位於美國波士頓地區的生物技術公司Elpis Biopharm簽署合作及授權協議，共同探索和開發雙靶點嵌合抗原受體T細胞免疫療法及生物候選藥物，用於下一代腫瘤免疫治療，從而可能大大提高對腫瘤病人治療的有效應答率和克服耐受性。公司相信，合作將進一步擴展集團的腫瘤藥管線並為未來聯用療法提供潛在機會。

Elpis Biopharm是一家私人生物技術公司，致力於應用前沿技術探索及開發全人源抗體及免疫細胞療法創新藥物。集團和Elpis Biopharm在2017年已經開始在免疫腫瘤抗體創新藥物和細胞治療展開全方位的合作。根據合作協議，Elpis Biopharm將使用其獨有的抗體發現平台來生產由集團及Elpis Biopharm指定靶點的下一代CAR -T候選產品，來自合作最先進的下一代雙靶點的CAR -T細胞治療藥物正處於臨床前研究申請階段，集團負責中國範圍內有關該項合作產生的所有候選療法的開發和商業化。

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