鴻海集團搶下頭香 NCC核准亞太電設5G實驗網

鴻海 (2317-TW) 集團發展 8K+5G 生態系，搶下台灣 5G 實驗網頭香，亞太電 (3682-TW) 今 (28) 日宣布，與集團聯手送件申請，已獲 NCC 核准設置 5G 實驗網，是台灣電信業第一家獲准的業者，規劃在內湖、土城及新竹交通大學校區打造實驗網路，建立 3GPP 規範標準的網路架構，透過實驗網路驗證提前未來 5G 服務規劃，及在 5G 來臨前的相關應用。

亞太電指出，在獲得 NCC 許可後，就開始逐步設置，雖然 NCC 要求半年內完成，但預計將可提早完成建置。

亞太電指出，提早布局 5G 的八大智慧生活應用，早在 2 年前 (2016 年) 就開始，當時推出物聯網多網多平台應用，之後與鴻海集團陸續發布 Pepper 智能服務、智慧交通、智慧零售、智慧家庭、智慧娛樂等多項應用，今年則是推出智慧醫療、智慧工廠、智慧工作等應用服務。

亞太電表示，結合鴻海集團資源，由 4G 延伸至 5G，當 5G 來臨時可擴大八大智慧生活領域及相關應用，在「雲移物大智網＋機械人」的發展藍圖中，共同發展 8K+5G 生態系應用，未來將聚焦 5G、物聯網 (IoT)、人工智能、機器人等應用領域。

亞太電指出，預估 2020 年後，5G 將展開全球性商用，5G 是一個針對應用服務而衍生出的技術，在整個網路的建置上也為了滿足高用量，低時延特性服務進行調整，亞太電將透過 5G 實驗網路的驗證提早進行整體網路演進的測試，並預先導入 5G 可行性服務。

亞太電指出，5G 實驗網是亞太電、鴻海集團及交通大學共同提出申請，規劃在內湖、土城及新竹交通大學校區打造實驗網路，透過實驗網路的驗證，提前布局未來 5G 服務規劃，及在 5G 來臨前的相關應用，結合台灣產學界能量，進軍 5G 商機。

亞太電表示，在實驗網路規畫中，透過自主性的發展，將 5G 的架構及效能真實呈現在網路當中，期望實驗網路除可帶來超過 Gbps 的下載速度外，並能導入各類型的應用服務進行測試。

亞太電強調，除各合作夥伴可入網合作驗證測試，體驗 5G 真正效能，提早進行整體服務規劃外，還能協助服務應用商及各種網路設備商及早驗證，取得與世界同步的標準，有利產品對全世界的輸出。



亞太電指出，今年年初平昌冬奧一些相關即時性高頻寬的服務，就是透過 pre-5G 的網路實現，在這些案例中，驗證 5G 是基於應用服務發展的一項技術，5G 網路架構是達成這類應用服務不可或缺的重點，營運商必須即早準備 5G 網路，進行相對應網路規劃，才能因應未來各類豐富的應用服務導入。