1-4月全國煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長15.5%

據國家統計局消息，2018年1-4月，全國規模以上工業企業實現主營業務收入340888.9萬億元，同比增長10.5%。採礦業主營業務收入14331.9億元，同比增長5.4%。
其中，煤炭開採和洗選業實現主營業務收入7702億元，同比增長5.6%;石油和天然氣開採業為2546.2億元，同比增長6.6%；黑色金屬礦採選業為1087.7億元，同比下降2.4%；有色金屬礦採選業為1376.6億元，同比增長5.9%；非金屬採選業為1162.8億元，同比增長8.7%；其他採礦業為12億元，同比增長22.4%。
2018年1-4月，全國規模以上工業企業實現利潤總額21271.7億元，同比增長15%，增速比1-3月份加快3.4個百分點。採礦業實現利潤總額1848.4億元，同比增長39%。
其中，煤炭開採和洗選業實現利潤總額1019億元，同比增長15.5%；石油和天然氣開採業實現利潤總額545.3億元，同比增長207.7%；黑色金屬礦採選業實現利潤總額31.7億元，同比下降46.1%；有色金屬礦採選業實現利潤總額171.7億元，同比增長22.6%。
此外，2018年1-4月，煤炭開採和洗選業營業成本5863.9億元，同比增長2.4%，其中，主營業務成本5364億元，同比增長3.5%。採礦業主營業務成本10230.7億元，同比增長0.1%。
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