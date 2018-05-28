【日盛投顧】盤後分析－指數緩步逼近11,000點



◆盤勢分析

1. 上周五美股四大指數漲跌互見，但因川金會有望復談利多，激勵周一亞股晨間普遍上陽。台股早盤跳空高開，隨即震盪走高，最高到 10,999 點，惟逼近 11,000 點整數關卡，市場追價力道減弱，午盤維持窄幅震盪。最終指數上漲 45.47 點，收在 10,987.77 點，上漲 0.42%，成交量微增至 1,397.22 億元；OTC 指數上漲 0.69%，收在 155.3 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近日台股橫盤震盪，各天期均線轉為多頭排列。

(2) 量能：周一指數量出收紅十字線，後續上漲仍出量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉，MACD 柱狀體轉為上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 7.62 億元；外資 + 17.78 億元、投信 - 5.03 億元、自營 - 5.12 億元。

◆被動元件、CD-R、MOSFET 表現亮眼

1. 電子類股

(1) 蘋概股：市場傳聞蘋果供應商六月開始出貨增溫，指標股 3008 大立光、2317 鴻海周一股價維持紅盤。此外，6153 嘉聯益再創波段新高、3189 景碩股價站上 60 元走勢轉強。

(2) 被動元件：被動元件漲勢擴延到電阻與電桿，加上 2492 華新科法說樂觀看後勢，包括 2327 國巨、3026 禾伸堂、2478 大毅、2456 奇力新全線上漲；且帶動 6449 鈺邦、8042 金山電、2472 立隆、8043 蜜望實等二線被動元件相關的個股。

(3)MOSFET：供給吃進與國際大廠調高 MOSFET 售價，帶動今 MOSFET 概念股全面走揚，6435 大中、3317 尼克森大漲逾 6%，8261 富鼎、5299 杰力、6138 茂達漲幅也超過 5%。

(4)CD-R：光碟片產業秩序重整，2018 年光碟片價格彈升，產業龍頭 2349 錸德接獲日本 Japapn Disc 與 Panasonic 訂單股價快速拉升，帶動 2323 中環盤中漲幅超過 5%；子公司 3050 鈺德股價轉強。

(5) 遊戲、文創：6111 大宇資受惠大陸網易授權金入袋與暑假旺季來臨，股價強勢漲停；3293 鈊象下半年營運動能佳，股價上漲超過 3%。

2. 非電子類股化工：

鋰電池材料大廠 4721 美琪瑪、4739 康普 4 月營收表現亮眼，配合近期將陸續招開法說，股價止跌回穩。

