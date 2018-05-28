滴滴外賣六月將連開南京、成都及泰州三城

28日，滴滴外賣正式對外宣布，除了將在6月1日正式登陸江蘇南京，滴滴外賣還將在6月份連續登陸四川成都和江蘇泰州兩地，這意味著到6月底之前，滴滴外賣在全國上線的城市至少將達到四座。

滴滴外賣今天發布了進入成都的官方海報，這意味著滴滴外賣將從無錫、南京等江南地區跨越半個中國來到大西南的核心城成都。據了解，5月18日滴滴已經在成都全城正式開啓騎手招聘。

此外，滴滴還宣布6月會登錄江蘇泰州，據悉，滴滴外賣希望泰州成為滴滴外賣登陸三線城市的樣板，併與無錫、南京共同構成滴滴外賣江蘇運營體系的鐵三角，從不同層面積累更多的運營經驗。

此前，經過8天的試運營，滴滴外賣於4月9日正式在無錫全城範圍内上線，併宣布當日訂單達到33.4萬單。4月27日，滴滴外賣曾發起“下一城去哪兒”的票選活動，至5月18日活動結束時，南京、北京和成都成為票選前列的三個熱門城市，其中南京用戶呼聲最高，投票數高達86455.5月24日，滴滴外賣宣布將於6月1日在南京正式上線開展業務。

來源：DoNews

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