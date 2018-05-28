日成-KY新開發大陸電商平台客戶 可望帶來新的成長動能

日成 - KY(4807) 今日舉行股東會，董事長林志謙指出，5-6 月品牌廠商進入新品拉貨期，今年透過孫公司深圳紀梵戈珠寶首飾公司，新開發了中國電商平台客戶，預期新舊客戶均將為公司帶來成長動能。日成 - KY 股東會今日通過配息 3 元，配發率達 85.5%。該公司今年第一季 EPS 1.09 元，優於去年同期，但今年 2 月營收創下歷史高峰後，3、4 月營收皆呈現月減現象。



林志謙解釋，該公司主要客戶 P 牌，去年第四季推出新品鍍金飾品 (yellow gold)，市場試銷反應甚佳，但因鍍金技術含量比較高，工廠出貨尚不穩定，P 牌因而決定延後出貨至 5、6 月，預計在第二季及第三季拉貨量，可望見到大幅增加。



P 牌客戶占該公司營收占比，已達六成，法人預期，會再向上成長逾六成。日成 - KY 除了固有客戶外，也積極開發新客戶，今年新接到大陸前三大電商平台網易自營部的白牌 (non-brand) 銀飾訂單，貨物上架後，兩天就銷售一空，日成 - KY 經過兩年來在大陸市場試水溫，已逐漸打開部分大陸通路。



日成 - KY 發言人張詠喨表示，該公司出的大陸電商平台訂單，尚未貢獻到公司營收，但因客戶反應不錯，5 月又接到一筆來自電商平台的 300-400 萬元人民幣訂單，希望未來能逐步擴增至上千萬元人民幣的訂單規模，提升工廠產能利用率，降低工廠生產成本，預期今年下半年會有較大幅度的成長，並掌握住大陸地區電商平台的出貨節奏。

