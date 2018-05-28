洩密事件驚爆總統辦公室內幕：他們當着川普的面「互撕」

在川普的團隊裡，「洩密」、「互撕」似乎成了一種潮流。

此前一條「洩密」消息稱白宮助理 Kelly Sadler 在開會時拿前總統候選人共和黨參議員麥凱恩的癌症做出了不恰當的調侃，隨口說出「沒什麼關係，反正他也要死了」的言論，且當時會議繼續，並沒有與會人士明確指出這一言論的問題。

據美國媒體 Axios 援引知情人士透露，在這次「出言不遜」事件被曝光之後，川普在白宮橢圓辦公室召集了一次小規模緊急會議，除了當事人 Sadler，僅有負責對外溝通的幾位要員出席，包括白宮發言人 Mercedes Schlapp、Raj Shah、以及幕僚長 John Kelly。

不過知情人士還稱，這次會議雖然只有上述幾人在場，但當時會議室的門是敞開的。川普對當事人 Sadler 表示，她不會因此次事件被開除，他本人也不怎麼喜歡麥凱恩。川普還執念要找出究竟是誰把 Sadler 的言論洩露出去的。

就在此時，白宮內部當面「互撕」的戲碼再次上演，據 Axios 描述：

Sadler 當場表示，洩露這一消息的人最有可能就是當時也在場的她的上司 Schlapp。

Schlapp 隨即展開「強勢」反擊，試圖為自己辯護，表示「可以對她講的話錄音，她的立場是完全站在 Sadler 這邊的」。

在會議結束後的交談中（參與人數更多），Schlapp 的一些同事也加入了為她辯護的行列中。

然後，Sadler 又轉而把矛頭指向其他可能泄露她言論的人。

然而值得指出的是，至始至終，沒有任何人在指控別人的時候給出切切實實的證據。

當指控不需要證據的時候，在川普面前說上一句「XXX 洩露的這條消息」，很可能將問題上升到另一個層次。而這句話背後代表的意義可能僅僅是「我不怎麼喜歡 XXX」。