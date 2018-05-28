5月賣股走人有道理？提防6月更慘 它是道瓊歷年表現次糟月份

5 月快過去了，對股市來說這個月多少是具有正面意義的，它除了反映出季節性疲軟的趨勢，也潛在地為研究股票歷史的投資人帶來相對樂觀的理由，因為下個月─6 月，通常也不適合投資股市。

根據股票交易商年鑑，6 月是主要美股股指在一年中表現最差的月份之一。尤其是恰逢期中選舉的那年，像是 2018 年，結果都特別差。

根據溯自 1950 年來的數據，道瓊工業平均指數均值在 6 月下跌 0.3%，是為一年中表現第二糟的月份。在過去 67 年中，6 月道瓊藍籌股呈現負值有 36 次，31 次為正值。

對於標準普爾 500 指數來說，6 月是一年中表現第三糟的月份。根據年鑑數據，標普表現基本持平，平均下跌 0.03%。在過去的 67 年的 6 月中，有 35 次正值，有 32 次負值。

納斯達克綜合指數則呈現完全不同的正向表現，這是目前 2018 年三大指數中表現最好的一個。平均上漲 0.7%，在過去 46 年裡 25 次正值，21 次負值。不過儘管表現不錯，但 6 月平均表現僅列為納斯達克指數全年第 8 佳。

如果再過幾個月回頭看 6 月的平均表現，那麼交易狀況將會與最近的區間起伏非常相似。如果道瓊在 6 月表現最差，那將與今年以來上漲 0.4% 的走勢相符，是三大指數表現最差的一個。同樣，納斯達克指數將延續年初至今上漲 7.6% 的表現，而標普 500 同期上漲 2%。

夏季月份表現不佳是「5 月賣股走人」這句俚語體現的歷史趨勢，意味著 5 月初至 10 月底這段時間對美股來說是季節性疲軟時期。但根據標普 500 表現可以看出，過去 5 年這種趨勢並沒有持續。

「通常情況下，股市會一路漲至 4 月，然後在夏季冷卻下來。但今年以來直至 4 月，股市一直持平。我們認為股市正在打底，而且配合企業獲利順勢走高。」Huntington 私人銀行首席投資官 John Augustine 說，「預計動能仍會轉強。」

然而，另一個不確定因素可能來自 11 月期中選舉。根據年鑑，道瓊 6 月平均下跌 1.7%，而標普平均下跌 1.9%，納斯達克下跌 1.6%。對於道瓊和標普而言，6 月歷來是期中選舉最差的一個月，是納斯達克表現第 3 差的月份。

對於華爾街來說，與歷史均值相符的下跌走勢不會是什麼災難，而且是再平常也沒有了，但它將延長道瓊和標普 10 年來最長的修正期。此外，持續的橫盤交易可能會讓史指出現「死亡交叉」，也就是 200 日均線超過 50 日均線。

即將到來的期中選舉，普遍被視為股市潛在的政治風險。高盛最近指出，這是「一個未來幾個月美股高度不確定性將持續存在的理由。」

5 月截至目前為止，道瓊上漲 2.7%，標普上漲 3%，納斯達克上漲 5.1%，都比歷史表現要好得多。根據年鑑，道瓊 5 月平均下跌 0.02%，而標普平均上漲 0.2%，納斯達克平均上漲 0.9%。

若再將期中選舉考量在內，今年 5 月的表現更強。歷史上，道瓊在這些年平均下跌 0.7%，而標普下跌 0.9%，納斯達克下跌 1.2%。