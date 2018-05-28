中國4月工業企業利潤增逾兩成 寫近6個月以來最快

據中國國家統計局周日公布，中國 4 月規模以上工業企業實現利潤總額，達人民幣 5760.3 億元，年增 21.9%，為去年 10 月以來最快。

4 月利潤增長明顯加快，主要受到生產加快、價格回升、基數較低等多因素影響。統計局工業司何平表示，鋼鐵、化工、汽車等行業對工業企業利潤增長拉動作用明顯，黑色金屬冶煉和壓延加工等五個行業，合計拉動利潤增速加快 13.2 個百分點。

經濟周期股、鋼鐵、化工、汽車類股有望因數據表現受惠。

數據顯示，1-4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 21271.7 億元，年增 15%，增速比 1-3 月份加快 3.4 個百分點。

統計局指出，4 月份工業利潤增速在 3 月份出現明顯回升，主要有以下幾方面原因：

一是生產銷售增長加快。4 月份，規模以上工業增加值同比實際增長 7%，增速比 3 月份加快 1 個百分點。

二是 PPI 回升。4 月份，工業生產者出廠價格同比上漲 3.4%，漲幅比 3 月份回升 0.3 個百分點，是在連續 5 個月價格上漲放緩後出現的回升。

三是鋼鐵、化工、汽車等行業拉動作用明顯。4 月份，受產品價格漲幅回升、去年利潤基數較低、生產加快、成本下降等影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤年增 2.6 倍，3 月份則增長 20.8%；化學原料和化學制品制造業利潤年增 46.2%，增速比 3 月份加快 41.5 個百分點；汽車制造業利潤年增 12.5%，3 月份則同比下降 9.6%。

四是財務費用增長明顯放緩。4 月份，因前期匯兌損失等因素減弱，規模以上工業企業財務費用年增僅 1.8%，增速比 3 月份明顯放緩 13.3 個百分點。

五是利潤同期基數較低。去年 4 月份，受價格漲幅回落、生產銷售增長放緩、成本上升等各種因素影響，利潤年增 14%，增速比去年 3 月份回落 9.8 個百分點，為去年各月增速第二低點。