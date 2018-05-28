哈爾濱銀行(06138-HK)說明五洲國際(01369-HK)貸款處於正常狀態

內地商貿物流中心開發營運商五洲國際(01369-HK)於上周五股價洗倉式大跌88%並於上午11：25緊急停牌。停牌前報0.068元，跌85%，成交額2.5億元。五洲國際大跌也連累到與其簽訂了20億元人民幣循環信貸額協議的哈爾濱銀行(06138-HK)，股價一度跌15.9%，收市仍跌10.75%，報1.91元。
哈爾濱銀行今早發出公告，指出該行與五洲國際於2014年訂立長期戰略合作協議，其中本行同意向五洲國際及其客戶授出本金總額不超過人民幣20億元的循環信貸融資額，為期10年。鑒於上述，該行謹此說明，本行與五洲國際於2014年訂立銀企戰略合作協議，據此，該行同意在符合國家規定、監管政策和該行授信條件的前提下，在未來10年內，為五洲國際及其下屬企業的生產經營、項目建設等提供不超過人民幣20億元的綜合授信安排(包括對購買五洲國際及其下屬公司開發項目內的商舖、公寓、辦公、住宅等全部房產在內的商戶、業主的按揭貸款)。截至今日，該行於前述合作協議下實際與五洲國際及其下屬公司的合作僅有該行牡丹江分行於2014年8月起向牡丹江五洲國際商貿博覽城的商戶、業主提供的按揭貸款業務，截至目前共有存量業務253筆，貸款餘額3,954.56萬元人民幣，該等貸款目前均處於正常狀態。
哈爾濱銀行經營情況穩健、正常。
另外，五洲國際行政總裁舒策丸對傳媒說，正在調查媒體不實報道，會起訴對方。
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