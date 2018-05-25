【華冠投顧】賴昇楷: 「萬一」關前整理近尾聲 哪些族群強股將奔騰???

今天的台股已是連續第三天走相同模式，三天以來的共通點是：(1)大盤強於國際股市；(2)OTC 指數強於大盤；(3)期貨價差逐日轉強，這些現象說明了多頭所掌握的優勢愈來愈多。由於下週三即將進行摩台期結算，一般來說今天到下周二 (5/29) 是摩台期的大量轉倉日，因此今日盤面不時見到刻意壓盤的小動作，同時導致大盤收盤僅小漲 + 5 點，但即便如此，大盤相對亞股依舊是鶴立雞群，且週 KD 指標形成黃金交叉，下週當可增添助攻力量。除此之外，代表內資主力態度的 OTC 指數 + 0.47% 更見積極，成交量已先行放大向上挑戰三月下旬至四月間的套牢平台，日、週 KD 指標亦是同步黃金交叉。

近兩週大盤在「萬一關前整理」，多頭部隊看來已整裝待發，缺的只剩進攻號角響起便可開拔衝關，而這等待的號角聲就是大盤正式放量，所以下週必須特別留意成交量，如果補量到 1400 億以上規模，多頭行情可望再次啟動。

當「萬一關前整理」近尾聲，甚至下週多頭表態衝關，除了近期新介紹的族群如遊戲 (6180 橘子、6111 大宇資、5478 智冠…)、3D 感測 (3105 穩懋、2455 全新…)、MOSFET、PCB(5469 瀚宇博、6191 精成科、5439 高技…)... 外，哪些族群強股可望有搶眼表現呢?

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。