【港股解碼】榮峰控股依托私營合作商進軍港股市場

榮峰控股有限公司是一家香港承建商，主要從事上層結構建築工程（有關地上部分建築的建築工程及其他建築工程），包括改建及加建工程、裝修工程、基礎工程、地盤平整工程及圍板工程。集團成立于2013年7月，直至2013年11月才開始承接建築項目。

榮峰控股成立至今已有近5年的曆史，于2018年5月24日在港交所提交上市申請。

業務主要面向私營客戶

榮峰控股的所有項目均是透過競爭性投標程序獲得。以往績記錄期，集團完成了30個合約總額約爲393.3百萬港元的項目，包括2個上層結構建築工程項目及28個其他建築工程項目。于最後實際可行日期，公司有九個手頭項目，包括三個上層結構建築工程項目及六個其他建築工程項目，獲授合約總額約爲479.9百萬港元，其中約165.7百萬港元已于確認，剩下約180.7百萬港元和134.2百萬港元預期分別于2018年8月31日和2019年8月31日年度確認爲收益。預期確認的收益金額可根據實際進度及項目的開工及竣工日期予以變動。

其中，公司主要向私營客戶提供服務，包括私人物業開發商、建築公司及需要上層結構建築工程及其他建築工程服務的其他實體。以往紀錄期，公司僅承接兩個公營部門項目，其中公司擔任有關大埔警察總部的改建及加建工程的分包商。

（圖片源于：港交所）

根據榮峰控股招股說明書顯示，自2015年8月31日至2017年8月31日三個年度，公司五大客戶收益分別占總收益的100.0%、95.8%、99.3%；2017年9月1日至2017年12月31日五大客戶收益占公司總收益的96.6%。其中公司最大客戶——永明建業有限公司，是業務收入主力，2015年至2017年來自永明建業一家客戶的業務收入占總收入的77.8%、46.2%、39.6%。

競爭優勢與存在的風險

榮峰控股的成功歸于它獨特的競爭優勢，對于其他的競爭優勢總結以下四點。

第一，提供全方位的優質建造服務。由上文可知，榮峰控股在香港已經完成30個項目，其中包括2個上層結構建築工程項目和28個其他建築工程項目。抓住商機和擴大項目的能力不斷擴大，數據顯示2017年8月31日至2017年12月31日四個月，公司作爲總承建商承接的項目收益占總收益爲22.2%、47.1%、39.0%和6.7%。

第二，經驗豐富及專業的管理團隊。管理團隊在上層結構建築工程及其他建築工程擁有豐富的的行業知識及項目經驗。尤其是集團創辦人阮先生在香港建築行業擁有26年經驗，管理層的豐富經驗有助于集團了解有關上層結構建築工程及其他建築工程的市場動態及行業慣例。

第三，致力于高安全標准，質量控制及環境保護。公司非常重視維持安全標准及質量控制，主要是因安全質量和環境問題直接影響公司的聲譽、服務質素及盈利能力。安全標准及質量控制亦是公司客戶在挑選基礎工程承建商時的主要評估標准之一。

第四，與客戶及供應商維持穩定關系。公司已建立穩定的客戶基礎，包括私人物業開發商及需要上層結構建築及其他建築工程服務的建築公司。其中公司盈利收入的主要五大客戶中有三家客戶自公司創立以來一直保持著合作關系。與主要客戶建立的工作關系能夠加強公司的市場認可，同時可吸引更多商機。

公司收益主要依賴成功中標的非經常性項目是制約榮峰控股發展的主要風險因素。集團所有收益均源自香港提供透過中標或提交報價所獲授的上層結構建築工程及其他建築工程。公司未來發展及成就將取決于持續中標及獲授合約的能力。

此外，公司業務的合約制且非經常性，公司與客戶之間沒有長期承諾，再加上每年的客戶也可能有所不同，這些都無法保證公司現有客戶于日後將持續邀請投標或授予新合約。

■ 作者｜劉玲玲

■ 編輯｜夏雨辰

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