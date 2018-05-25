法新社將與臉書合作 開通事實核查博客打擊假新聞

據法蘭西24電視台5月24日報道，法新社當日宣布，將在臉書提供的經濟資助下設立英語、西班牙語、葡萄牙語的事實核查博客“Factuel”，以打擊互聯網上的假新聞。

法新社在一份公告中指出，該次深化合作得益於臉書在2017年和包括法新社在内的5家法國媒體簽訂的協議。根據協議，從2018年6月起，上述幾個語種版本的博客將用於查驗併揭示在線傳播的虛假消息。這些博客專門報道巴西、哥倫比亞、墨西哥的新聞，由現場記者進行供稿。陸續還將有三個新的國家將加入到此項目中。

臉書的産品經理特莎•萊昂斯(Tessa Lyons)表示，臉書緻力於打擊虛假消息的傳播，但要想成功“打假”，不能沒有其他媒體的支持。而法新社是一家受尊重和認可的媒體，對世界許多國家的當地情況都有深入了解。

法新社新聞總監米歇爾•勒里東(Michèle Léridon)指出，他們對這份新的協議感到很高興，這證明了法新社在驗證信息方面的正當性和專業性。

法新社還指出，待核查信息内容完全由其獨立挑選，其中一部分内容將在臉書上進行報道。

來源：環球網

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