大峽谷-KY自結4月ESP 0.46元 第三期廠房擴產預估下半年投產

大峽谷 - KY(5281) 公布自結 4 月稅後獲利約 1706 萬元，年增率 5.5 倍，單月每股盈餘 0.46 元，去年大陸景觀照明市場規模約 678 億元人民幣，以去年大峽谷全年營收 14.22 億元推估，大陸景觀照明市占率約為 0.47%。大陸城鎮化腳步快速，大型峰會陸續登場，透過基礎建設、城市照明，改變城市景觀，受惠市政照明接單成長，大峽谷累計前 4 月營收 7.06 億元，年增率 192%，其第一季稅後淨利 8134 萬元，季增率 66%，每股盈餘 2.2 元，創下單季新高，自結 4 月稅後獲利約 1706 萬元，以此推算，累計前 4 月獲利數約 9840 萬元，每股盈餘約 2.64 元左右。



大陸城市分級分成一到五線，合計城市數共約有 338 個，隨著政策及城市規劃中亮化工程地位的重要性增加，大峽谷接單除了一到三線城市訂單之外，四、五線城市的項目數量也已增多，三到五線城市亮化提供戶外景觀照明市場強勁的成長動能。



大峽谷啟動第三期廠房擴產，預估於今年下半年度開始投入生產，除規劃作為光研究中心外，部分空間供未來擴產之用。