友邦保險(01299-HK)一季度新業務價值破10億美元

友邦保險(01299-HK)公布，截至2018年12月31日止第一季新業務價值為10.21億美元，創季度新高。年化新保費升1%至16.96億美元，新業務價值利潤增9.8點至59.7%。

新業務價值利潤率顯著增加，由2017 年第一季的49.2%增至59.7%，主要是由產品組合及地區業務組合所帶動。年化新保費較2017年第一季增加1%至16.96億美元，這是由於香港銷售額減少的影響被所有其他地區市場的雙位數增長所抵銷。新業務保費現值利潤率仍然強勁，在2018年第一季達10%。總加權保費收入較2017年第一季增加14%至72.19 億美元，同時繼續將新業務加進友邦保險龐大的有效保單組合。

友邦保險首席執行官兼總裁黃經輝表示，友邦保險於年初展開了強勁增長勢頭，新業務價值增長20%至10.21億美元，集團季度新業務價值首次突破10億美元。友邦保險的策略繼續對準市場上空前的經濟、人口及社會結構轉變所帶來的廣濶機遇。友邦的競爭優勢，加上在亞洲深厚根基和悠久歷史，意味集團穩佔獨有優勢，協助區內迅速增長的中產階層，滿足其對財務保障和長期儲蓄的龐大需要，同時幫助他們活出更健康、更長壽、更美好的人生。

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