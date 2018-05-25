【異動股】粵港澳概念股走強 沙河股份(000014-CN)漲停

午後，粵港澳概念股拉升走強，截止發稿，沙河股份(000014-CN)直線漲停報15.48元，嘉誠國際漲7.44%報30.9元，快意電梯漲6.95%報10.16元，深華發A(000020-CN)漲3.74%報16.93元，深天地A(000023-CN)漲逾2%，深物業A(000011-CN)、南山控股(002314-CN)等紛紛跟漲。

消息上，日前國務院印發進一步深化廣東、天津和福建自貿區改革開放方案，要求健全金融創新發展和監管體製。廣東自貿區要建立與國際航運樞紐、國際貿易中心和金融業對外開放試驗示範窗口相適應的製度體系，將深入推進粵港澳服務貿易自由化。

另據24日媒體報道，香港行政長官林鄭月娥到立法會接受議員質詢時表明，粵港澳大灣區發展規劃即將公布。香港是全球最大的離岸人民幣交易中心，政府將積極在大灣區内為港人爭取同等待遇，緻力解除港人於灣區内開業時遇到的束縛、限製及門檻等，支援金融業在區内的發展。

業内認為，2017年以來，粵港澳大灣區的建設上升到了國家級區域經濟戰略的高度，灣區政策頻頻出台，助力粵港澳地區加速發展。粵港澳大灣區將形成面向東盟的國際大通道，成為“一帶一路”重要戰略樞紐，同時推動“9+2”泛珠三角區域合作向更深層次發展，隨著相關規劃的出台，有望拔得區域經濟戰略頭籌，成為領頭羊帶動周邊及國内經濟加速發展。大灣區内的交運物流、地産、金融等行業受益明顯。

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