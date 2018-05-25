【異動股】PPP概念股大跌 蒙草生態(300355-CN)跌超9%

今日，PPP概念股大跌，截止午後發稿，蒙草生態(300355-CN)跌9.33%報8.26元，鐵漢生態(300197-CN)大跌8.21%報5.48元，高新興(300098-CN)跌7.52%報8.73元，三維絲(300056-CN)跌4.13%報6.73元，碧水源(300070-CN)跌逾4%，棕櫚股份(002431-CN)、大禹節水(300021-CN)等個股紛紛重挫3%。

消息面上，此前東方園林6個交易日大跌超20%，今日臨時停牌。該公司原計劃發債10億元，但最終僅籌5000萬元，隨後引發市場質疑。5月24日，東方園林回應稱：“公司從未發生過債券和銀行貸款到期不能兌付的問題，目前業績良好，未來將持續保持健康的融資能力。”

機構分析認為，經歷過地方債務清理，PPP清庫，5月項目貸款已經呈現加速落地迹象;上市公司在交易所發債自4月以來已經較為困難。一是因為資管新規影響信用債需求;二是部分民營企業違約帶來風險偏好下降。另外，2018-2020年是環保市場釋放的大年，無論是工業環保還是市政環保，都需要在搶市場與保現金流中做一個平衡。

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