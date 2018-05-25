中國鐵建(01186-HK): 金融資產公允值一季度環比增4倍至25億元

中國鐵建(01186-HK)公告稱，2018年第一季度營業收入1316.48億元人民币，同比增6.97%；歸屬於上市公司股東的淨利潤34.21億元人民币，同比增18.86%；基本每股收益0.252元，同比升18.87%。

報告期内，集團新簽合同總額2,798.567億元，為年度計劃的18.53%，同比增長6.98%。工程承包板塊新簽合同額2,366.696億元，佔新簽合同總額的84.57%，同比增長8.48%。其中房建工程新簽合同額497.649億元，同比增長最大，達34.62%。集團非工程承包板塊新簽合同額431.871億元，佔新簽合同總額的15.43%，同比減少0.59%。截至2018年3月31日，集團未完合同額合計達25,592.786億元，同比增長28.75%。

期內集團單獨進行減值測試的應收款項減值準備獲轉回0.76億元。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，期末餘額為25.55億元，較年初421.82%，主要是由於集團本期購買持牌金融機構貨幣基金所致。

財務費用報告期為9.79億元，同比增長73.86%，主要是由於集團集團本期利息支出及匯兌損失增加所致。經營活動淨現金流出406.64億元，同比淨流出增加210.91億元，主要是由於集團本期支付的款項增加所致。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)