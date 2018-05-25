【異動股】啤酒白酒股盤中走強 燕京啤酒(000729-CN)漲超4%

早盤，啤酒白酒股盤中走強，截止發稿，燕京啤酒(000729-CN)漲4.33%報9.16元，洋河股份(002304-CN)漲3.67%報130.62元，青島啤酒(600600-CN)漲3.33%報52.18元，珠江啤酒(002461-CN)漲3.06%報6.4元，今世緣(603369-CN)、口子窖(603589-CN)、泸州老窖(000568-CN)、金種子酒(600199-CN)、山西汾酒(600809-CN)等股均漲逾2%。

消息面上，2018 年世界盃足球賽將於6 月14 日至7 月15 日在俄羅斯境内11 個城市的12 座球場内舉行，受世界盃的事件的催化影響，啤酒業内人士認為，經歷了將近30年的“低價期”、價格戰，中國啤酒行業將在2018年炎熱天氣、體育大年的雙重利好下重新崛起，但行業分化將繼續加劇，並且要面臨進口啤酒逐利而來的愈來愈強勢的“攻擊”。

另據微酒消息，近日，徽酒兩大巨頭古井和口子窖在短短幾天内相繼漲價，再次引發行業人士對安徽市場的關注。口子窖方面，針對流通渠道，口子窖5年上調10元/瓶，口子窖6年上調10元/瓶，口子窖10年上調30元/瓶，口子窖20年上調30元/瓶。在口子窖提價僅僅幾天之後，古井漲價文件下發：獻禮版每箱(規格1 X 4)上調20元、古5每箱上調40元、古8每箱上調80元、古16每箱上調240元。

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