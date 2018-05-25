廣東首次被確立國際航運樞紐 國際貿易中心特殊定位

據證券時報消息，近日，國務院印發《進一步深化中國(廣東)自由貿易試驗區改革開放方案》(國發〔2018〕13號，簡稱“《深改方案》”)。對此，中國(廣東)自由貿易試驗區工作辦公室(簡稱“廣東自貿辦”)發布解讀稱，《深改方案》是在廣東自貿試驗區勝利完成了3年前國務院印發的《中國(廣東)自由貿易試驗區總體方案》各項改革試點任務的基礎上，針對新情況新問題，製定的推進廣東自貿試驗區更深層次的改革創新和更大範圍的對外開放的綱領性文件，是《總體方案》的升級版，可以說是廣東自貿試驗區改革開放方案的2.0版。

廣東自貿辦指出，《深改方案》明確了廣東自貿試驗區“兩區一樞紐”的戰略定位，即打造開放型經濟新體製先行區、高水平對外開放門戶樞紐和粵港澳大灣區合作示範區。特别值得關註的是，《深改方案》中明確提出要建設國際航運樞紐、國際貿易中心，這是廣東首次在國務院文件中確立了國際航運樞紐、國際貿易中心的特殊定位。

廣東自貿辦提出，廣東自貿試驗區將在以下四個方面取得新突破和新舉措：一是創新粵港澳深度合作方面實現新突破;二是在擴大市場準入方面取得新突破;三是在支持國際貿易新模式新業態發展方面取得新突破;四是在金融開放創新方面實施新舉措。

24日早前，國務院印發進一步深化中國(廣東)自由貿易試驗區改革開放方案的通知。到2020年，率先對標國際投資和貿易通行規則，打造開放型經濟新體製先行區、高水平對外開放門戶樞紐和粵港澳大灣區合作示範區。強化自貿試驗區同廣東省改革的聯動，各項改革試點任務具備條件的在珠江三角洲地區全面實施，或在廣東省推廣試驗。深入推進粵港澳服務貿易自由化。

A股上市公司中，嘉誠國際(603535-CN)公司募投項目嘉誠國際港(二期)坐落於廣州南沙區東湧鎮南沙大道與駿馬大道交匯處，處於粵港澳大灣區城市群核心城市廣州市南沙的中心位置，與位於自貿區的天運物流中心無縫鏈接，區位優勢得天獨厚。珠海港(000507-CN)構築了“港口物流”、“綜合能源”和“港城配套”三大主業板塊聯動發展的格局。

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