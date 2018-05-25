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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         107/05/24  107/05/23  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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聯邦精選科技基金                                                  13.46000   13.12000   0.34000    2.59146
聯邦中國龍基金                                                    26.70000   26.08000   0.62000    2.37730
聯邦金鑽平衡基金                                                  24.68450   24.21350   0.47100    1.94520
統一台灣動力基金                                                  18.83000   18.48000   0.35000    1.89394
華頓中小型基金                                                    26.65000   26.20000   0.45000    1.71756
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金        31.74000   31.25000   0.49000    1.56800
華頓台灣基金                                                      32.54000   32.04000   0.50000    1.56055
永豐中小基金                                                      55.56000   54.71000   0.85000    1.55365
安聯台灣科技基金                                                  46.30000   45.60000   0.70000    1.53509
兆豐國際電子基金                                                  26.78000   26.38000   0.40000    1.51630
施羅德樂活中小基金-A類型                                          20.12000   19.82000   0.30000    1.51362
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4570.04000 4502.27000  67.77000    1.50524
富蘭克林華美第一富基金                                            42.36000   41.74000   0.62000    1.48539
安聯台灣智慧基金                                                  30.42000   29.98000   0.44000    1.46765
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       18.36360   18.09950   0.26410    1.45916
保德信中小型股基金                                                47.77000   47.09000   0.68000    1.44404
野村高科技基金                                                    12.66000   12.48000   0.18000    1.44231
統一龍馬基金                                                      73.25000   72.21000   1.04000    1.44024
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                 14.40000   14.20000   0.20000    1.40845
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                15.13000   14.92000   0.21000    1.40751
安聯台灣大壩基金                                                  27.40000   27.02000   0.38000    1.40637
元大高科技基金                                                    20.96000   20.67000   0.29000    1.40300
群益創新科技基金                                                  35.48000   34.99000   0.49000    1.40040
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   18.64320   18.38740   0.25580    1.39117
群益葛萊美基金                                                    25.63000   25.28000   0.35000    1.38449
統一全天候基金                                                   118.80000  117.21000   1.59000    1.35654
野村ｅ科技基金                                                    24.70000   24.37000   0.33000    1.35412
統一經建基金                                                      50.29000   49.63000   0.66000    1.32984
永豐領航科技基金                                                  42.68000   42.12000   0.56000    1.32953
富邦NASDAQ-100基金                                                28.67000   28.30000   0.37000    1.30742
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