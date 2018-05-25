[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/24 107/05/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦精選科技基金 13.46000 13.12000 0.34000 2.59146 聯邦中國龍基金 26.70000 26.08000 0.62000 2.37730 聯邦金鑽平衡基金 24.68450 24.21350 0.47100 1.94520 統一台灣動力基金 18.83000 18.48000 0.35000 1.89394 華頓中小型基金 26.65000 26.20000 0.45000 1.71756 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.74000 31.25000 0.49000 1.56800 華頓台灣基金 32.54000 32.04000 0.50000 1.56055 永豐中小基金 55.56000 54.71000 0.85000 1.55365 安聯台灣科技基金 46.30000 45.60000 0.70000 1.53509 兆豐國際電子基金 26.78000 26.38000 0.40000 1.51630 施羅德樂活中小基金-A類型 20.12000 19.82000 0.30000 1.51362 施羅德樂活中小基金-I類型 4570.04000 4502.27000 67.77000 1.50524 富蘭克林華美第一富基金 42.36000 41.74000 0.62000 1.48539 安聯台灣智慧基金 30.42000 29.98000 0.44000 1.46765 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.36360 18.09950 0.26410 1.45916 保德信中小型股基金 47.77000 47.09000 0.68000 1.44404 野村高科技基金 12.66000 12.48000 0.18000 1.44231 統一龍馬基金 73.25000 72.21000 1.04000 1.44024 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.40000 14.20000 0.20000 1.40845 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.13000 14.92000 0.21000 1.40751 安聯台灣大壩基金 27.40000 27.02000 0.38000 1.40637 元大高科技基金 20.96000 20.67000 0.29000 1.40300 群益創新科技基金 35.48000 34.99000 0.49000 1.40040 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64320 18.38740 0.25580 1.39117 群益葛萊美基金 25.63000 25.28000 0.35000 1.38449 統一全天候基金 118.80000 117.21000 1.59000 1.35654 野村ｅ科技基金 24.70000 24.37000 0.33000 1.35412 統一經建基金 50.29000 49.63000 0.66000 1.32984 永豐領航科技基金 42.68000 42.12000 0.56000 1.32953 富邦NASDAQ-100基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742 --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------