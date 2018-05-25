遠大醫藥(00512-HK)19億元收購內地針劑廠

遠大醫藥(00512-HK)公布，收購台灣東洋國際100%股權，累計代價15.4億元人民幣(約19.01億港元)。代價將以現金支付60%(約11.41億港元)，及餘下40%則透過發售新股支付(約7.6億港元)。公司以每股4.2元發行1.81億股新股，配售價較昨日收市價6.34元折讓約33.8%，新股佔擴大後股本約6.67%。

台灣東洋國際之主要資產為旭東海普的55%股權。旭東海普主要從事製造及銷售不同容量之注射液類醫藥制劑。該企業是中國第一家針劑廠，已有超過九十年的發展歷史，積累了豐富的產品生產經驗和品牌知名度。產品銷售覆蓋中國市場，還遠銷東南亞、南美洲、非洲、中東等國際市場。

此外，該公司向控股股東中國遠大直接非全資擁有附屬公司上海遠大產融投資管理，以每股5元配售合共2.28億股股份，配售價較昨日收市價6.34元折讓約21.1%，集資11.41億元，主要用於收購事項的現金支付及一般營運資金。上海遠大產融投資管理承諾，由配發及發行認購價股份之日起計六個月內，不會轉讓或訂立任何協議轉讓任何認購股份。

董事相信目標集團現時之主要產品將會與集團之制劑產品產生協同效應，大大豐富集團重症急救、心腦血管和呼吸道等核心領域產品線，強化集團在相關治療領域的產品質量、市場佔有率以及品牌影響力。

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