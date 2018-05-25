國銳地產(00108-HK)2供1淨籌7.28億

國銳地產(00108-HK)公布，按2供1基準供股，以每股0.8元發行9.11億股供股股份，供股價較昨日收市價0.84元，折讓約4.76%。新股佔經擴大後該公司已發行股本約33.33%。控股股東Wintime已向該公司及包銷商提供不可撤回承諾。Wintime持有9.29億股股份，相當於已發行股份總數約51.03%。

集資淨額7.28億元，其中約5.52億元用於償還未償還債務，約1.77億元用作一般營運資金。

國銳地產董事已審閱公司之2017年年報，並察悉集團於2017年12月31日有於一年內到期之未償還銀行借款總額約2.0148億元，而公司之現金及現金等價物約為7.2389億元。然而，於截至2017年12月31日止財政年度後，如公司日期為2018年1月8日之公佈所載，集團完成收購英國倫敦一幢商業樓宇。緊隨英國收購事項完成後，集團之資產總值增加約14億港元，主要源於增添根據英國收購事項購買之商用物業，而集團之負債總額則增加約14.7億元，主要是由於根據英國收購事項應付之代價金額所致。因此，集團之資產負債率於英國收購事項進行後上升。

當時，倘公司之資產負債率未有改善，則公司於在現時融資環境下獲得額外債務融資方面亦會遇到困難。供股建議將可能使集團資產總值增加約1.7683億元及負債總額減少5.5192億元。因此，集團之資產負債率(以債務總額除以權益總額之比率表示)將有可能於公開發售完成後降低。

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