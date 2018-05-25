港股ADR指數跌171點 騰訊(00700-HK)收報406.74元

美國總統特朗普在美股昨天開市後不久突然宣布，取消下月與北韓領袖金正恩召開美朝峰會， 地緣政治風險令市場承壓，美股3大指數收市受壓。港股ADR指數按比例計算收報30589點，跌171點，跌0.56%。
大型藍籌全線受壓，騰訊(00700-HK)ADR收報406.74元，較港收市跌0.26元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.42元，較港收市跌0.13元；港交所(00388-HK)ADR收報260.23元，較港收市跌0.17元。
內銀內險齊軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.02元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收6.61報元，較港收市跌0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報21.86元，較港收市跌0.19元。
油股向下，中海油(00883-HK)ADR收報13.47元，較港收市跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報6.13元，較港收市跌0.11元；中石化(00386-HK)ADR收報7.39元，較港收市跌0.5元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.63元，較港收市跌0.97元；聯通(00762-HK)ADR收報11.09元，較港收市跌0.11元；中電信(00728-HK)ADR收報3.71元，較港收市跌0.04元。
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