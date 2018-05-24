【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到聯準會會議紀錄偏向鴿派，加上美股電子盤昨日收復早盤跌幅影響，推動今日台股走高，收盤台股上漲 50.75 點，漲幅 0.47%；籌碼方面，外資現貨部位買超 1.62 億元，三大法人現貨部位買超 1.03 億元。

《國際金融市場焦點分析》

周三公布歐元區製造業與服務業 PMI 均低於預期，英國 4 月 CPI 增幅僅 2.4% 也不如預期，歐元及英鎊在數據公布後擴大早盤跌幅，推升美元指數再度站上 94 點，而在六月川金會可能生變，以及川普對美中貿易協商表達不滿後，全球股市再度挫低，受避險資金追捧，日圓及美債大幅反彈走高，晚間 FOMC 紀要再度提及對稱性通膨，美元小幅回檔，同時 10 年期美債殖利率跌破 3% 大關。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布上週美國原油庫存意外暴增 580 萬桶，同時原油日均產量續創新高，受到衝擊 WTI 期貨一度下挫回測 71 美元關卡，不過庫欣的庫存下滑，終止過去六周漲勢，且伊朗核協議危機以及委內瑞拉產量問題為油價提供支撐，布侖特原油收盤小幅上漲；美國今年新作冬麥品質低落，加上美國大平原及其他國家主要產區亦受旱情威脅，小麥期貨價格持續走高，週三收盤再度上漲近 2%。

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