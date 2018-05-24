A股三大股指集體收跌 海南板塊逆市大漲

經過昨日全面調整後，今日A股跌勢收窄，滬深兩市開盤後均維持窄幅震蕩。臨近上午收盤，受上證50拉升影響，滬指一度翻紅，創指錶現稍強。午後三大股指持續弱勢，臨近尾盤集體下挫，創業板指跌近1%。滬指收報3154.65點，跌0.45%，成交額1607億。深成指收報10564.13點，跌0.63%，成交額2216億。創業板收報1838.40點，跌0.41%，成交額789億。

盤面上，市場總體觀望情緒濃厚，賺錢效應較差，多數板塊錄得下跌，醫藥、旅遊、海南、粵港澳、跨境電商漲幅居前，半導體、航空、釀酒、銀行、工業互聯網、知識産權等板塊錶現萎靡。

熱點板塊方面，海南板塊今日持續受資金追捧，海汽集團(603069-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等5股漲停，大東海A(000613-CN)、海南高速(000886-CN)等多股紛紛跟漲超4%，羅牛山(000735-CN)今日起停牌核查。5月23日下午，擁有海南五分之一土地的海墾集團在海口啓動了“海南農墾百日大招商大引才”活動。海墾集團重點圍繞特色高效農業、南繁育製種、新能源汽車、高新技術、金融、海洋經濟、旅遊、特色産業小鎮、棚戶區改造等産業，共推出了10個領域69個項目，面向全球招商。

醫療板塊亦有不錯錶現，藥明康德(603259-CN)漲停，中新藥業(600329-CN)、國農科技000004-CN)等股漲超3%。近日，國家藥品監督管理局官網發布公告稱，為嚴格藥品註射劑審評審批，保障藥品安全、有效，決定加強對化學仿製藥註射劑註冊申請開展現場檢查。

技術上看，今日滬指低開後大部分時間維持綠盤運行，上方多條均線的壓製下，短期快速反攻概率較小，但中線仍保持多頭形態，後市有望在20日均線上方獲得支撐，重新蓄勢上攻。創業板錶現相對偏強，目前在5日和20日之間，圍繞10日線窄幅波動，下方具備多條均線支撐，經過充分整理後有望重拾升勢。不過，量能的不足始終是製約行情走向的關鍵，後市對量能變化仍需多加關註。

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