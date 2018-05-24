群益期董座孫天山：要帶客戶到海外下單 「化危機為轉機」

群益期 (6024) 今日舉行股東會，會中通過現金股利每股 2.87 元，以及股票股利每股 1 元，合計 3.87 元。群益期董事長孫天山指出，今年期貨市場受到 2 月 6 日事件衝擊，交易量看淡，但群益期未受影響，近兩個月的市占率，仍然增加了近一個百分點，他有信心可以「化危機為轉機」。



孫天山表示，主管機關研擬 SPAN 保證金的新制度，將限縮為僅適用專業機構法人，取消適用自然人，並加高選擇權保證金 20%，在此一新制下，台灣期貨市場交易量勢將受到影響，業界預期，交易量恐將萎縮二至三成，但他對群益期的展望依然樂觀，市場有變化，就是商機浮現的時刻。



孫天山說，台灣期貨市場近二月交易量下降，但群益期客戶保證金充足，仍維持一定的交易量，因此，群益期市占率從 6.3%，上升至 7%，增加了近一個百分點。不過，在國內期貨交易量減少的情形下，他也有因應策略，他要帶客戶到海外下單，在其他市場交易賺錢。



孫天山表示，群益期很早就放眼世界，包括轉投資的香港子公司，目前已是 12 家國內外期貨交易所結算或是交易會員，並且是台灣首家取得新加坡交易所經紀與自營交易雙會員，也是全台灣第一家獲准成為美國 CME 集團 CME、CBOT、NYMEX 及 COMEX 四家交易所會員公司，可以帶領台灣期貨交易人走出去，到海外市場交易。



另一方面，孫天山也擬向主管機關溝通，爭取讓專業交易公司也適用 SPAN 保證金制度，目前主管機關研擬的新制，將僅准許專業金融機構適用 SPAN。



群益期 106 年度稅後淨利為新台幣 7.33 億元，年增 43.32%，獲利創新高，今年第一季獲利 4.14 億元，也是歷年單季新高。

