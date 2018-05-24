新秀麗(01910-HK)被BLUE ORCA做空 已緊急停牌

臨近午間收盤，新秀麗(01910-HK)緊急停牌，因被BLUE ORCA做空，指新秀麗應該隻值17.59港元。截至停牌前股價跌9.84%，盤中最大跌幅逾12%，停牌前報價30.7港元，暫成交3.35億港元。

據媒體報道，前沽空研究機構格勞克斯(Glaucus)研究部總監SorenAandahl另起爐竈後成立投資機構BLUEORCACAPITAL後發錶首份有關港股研究報告，狙擊股份為新秀麗。

該報告指，集團目前最大旅行箱製造商，相對奢侈品牌Burberry享有溢價，相信有關股價溢價併不合理，因集團的會計手法值得商榷，及有差勁的企業管治。

該公司質疑新秀麗隱藏了業務緩慢增長，主要透過債務為主的收購進行，同時集團虛報了盈利及毛利率水平，透過可疑及涉及採購價格的會計手法進行。新秀麗股價應較同業有折讓，因為企業管治有問題主要涉及核數方面，以及公司與行政總裁有不可靠的關連交易，而行政總裁的履歷訛稱自己擁有商業博士學位，但實際上沒有。

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