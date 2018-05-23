騰訊(00700-HK)與廣州市金融局就金融安全戰略合作

騰訊(00700-HK)23日與廣州市金融局就金融監管科技簽署戰略合作框架協議，雙方將聯合不斷優化基於廣州地區的金融安全大數據風險預警平台——靈鲲，通過金融風險識别和監測預警，助力地方金融監管。據了解，騰訊未來將繼續推進與全國各地金融機構和監管部門的戰略合作。

“騰訊將與廣州市金融局一起成立金融聯合實驗室，一方面深化監管産品的研發，預警金融風險的同時也提高對持牌金融企業科技監管的水平，將雲計算、大數據等手段融入到監管科技中來;另一方面，雙方會在金融科技創新上持續投入，共同提升廣州市乃至整個廣東省金融科技的應用水平。”簽約儀式上，騰訊雲副總裁、騰訊金融雲負責人朱立強表示，騰訊將與廣州市金融局一起賦能金融監管機構和金融企業，共建金融科技生態鏈。

去年10月，騰訊金融雲、騰訊安全反詐騙實驗室一起成立聯合項目組，研發金融監管科技産品和靈鲲金融風險預警平台，産品經金融監管機構實際應用檢驗獲得好評，併獲得銀保監會、證監會、國家處非辦以及各地金融局(辦)等金融監管部門的關註。

除此次與廣州市金融局簽約外，騰訊金融雲去年陸續同北京市金融工作局、深圳市金融辦、江西省金融辦等簽署戰略合作協議，緻力於金融科技創新。同時，騰訊金融雲的公有雲、金融專有雲等多種服務方式覆蓋銀行、保險、證券、監管機構等不同細分領域需求，形成了由中國銀行、建設銀行、招商銀行、中國人壽、泰康保險、華泰證券、中投證券等不同金融機構組成的“雲上金融新生態”。

據了解，騰訊未來將繼續推進與全國各地金融機構和監管部門的戰略合作。

來源：中國證券網

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