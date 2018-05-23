石油總有耗盡時 阿拉伯聯合大公國競相出招爭取外資、搶奪人才

阿拉伯聯合大公國日前宣布，將允許外國人可以百分百擁有企業，還提供簽證誘因，專業人士甚至有權獲得 10 年的居留許可，這些開放舉措，顯示阿聯大公國在全球石化燃料轉向下，需要更多資金和人才創造更大的經濟利益。

杜拜最大銀行 Emirates NBD PJSC 中東和北非研究部主管 Khatija Haque 表示，前幾年，石油價格達到每桶 100 美元時，阿拉伯聯合大公國吸引外資的需求並不高，但現在原油價格離高峰時仍遠，若不想失去競爭優勢，就必須時時為保持領先地位作準備。

長期以來，阿拉伯聯合大公國拒絕給予主導勞動力的外國人太多影響力，限制性簽證規意味著技術人才只有在被雇用的情況下才能留在國內，除非經營的企業業務在杜拜國際金融中心等免稅區，否則外國人需要和當地企業合作，並由本國企業夥伴至少持有 51％的股份。

過去，此一策略奏效，外來的勞動力讓杜拜擁有八車道高速公路、海邊摩天大樓、巨型購物中心以及室內滑雪場和水上公園等景點，繁華市景街容的海灣城市，又吸引了更多也外來勞動力選擇在此工作。

波斯灣國家爭取外資也爭奪人力資本

卡達去年已遭波灣三國實施禁運制裁，為了舉辦 2022 年世界盃足球賽，投入數十億美元資金進行基礎建設，並表示計劃授予外國人無限期居留的權利，以爭奪人力資本。

巴林開放外資對企業的完全所有權已有 2 年，並爭取到亞馬遜子公司亞馬遜網路服務公司在該國成立中東的首個數據中心，計劃在 2019 年初設置 30 萬個服務器。

波斯灣最大經濟體沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 · 薩勒曼（MohammedbinSalman）兩年前公佈轉型計劃以來，其中包括出售國有石油巨頭阿美石油公司的股份，並取消外資持股的限制，預期該國股市將很快成為 MSCI 新興市場指數成分股，引進巨額資金流入，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）並計劃首次在沙國進駐資金。

管理超過 30 億美元的科威特金融中心 SAK 研究主管 M.R. Raghu 說，波斯灣國家不僅僅爭取外資，更爭奪人力資本，爭取全球企業和產業龍頭進駐，預期其他波斯灣地區經濟體將分階段跟進。

聯合國的數據顯示，儘管七個大公國在吸引波斯海灣投資者方面處於領先地位，但根據聯合國的數據，2016 年外國直接投資從 2007 年的 142 億美元高峰下降至 90 億美元。

據 EFG-Hermes Holding 研究機構的數據顯示，杜拜股市中，外資持股比重為 12.9％、卡達為 6.5％、沙特阿拉伯為 5％，均遠較土耳其的 64% 及巴西近 50% 來得低。

顯然目前外資仍對波斯灣國家的絕對君主制仍感擔憂，另一方面，自從 2014 年油價崩跌以來，大多數波斯灣國家經濟成長落後於新興市場的平均水平。