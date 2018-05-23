一家藥企營收凈利都在下降 但上海醫藥還是花了9億多拿下絕對控股權

交易完成後，上海醫藥對天普藥業持股比例將增至67.14%，實現絕對控股。

繼37億元拿下美國企業康德樂在中國區的業務後，上海醫藥(601607-CN)又打算收購日本藥企武田實際控制的國內企業。

5月21日，上海醫藥公告稱，公司擬以1.44億美元(約人民幣9.15億元)收購武田實際控制的廣東天普生化醫藥股份有限公司(下稱天普藥業)26.34%的股份。

此次交易完成後，上海醫藥對天普藥業持股比例將由40.80%增至67.14%，實現絕對控股。這也意味著，在武田於2011年實際控制天普藥業7年後，天普藥業控制權又輪轉到上海醫藥手中。

此次上海醫藥收購後天普藥業的股權情況 資料來源：公司公告值得注意的是，武田這次將天普藥業51.34%的股份全部予以出售，除了上海醫藥接盤外，另一家非關聯公司出資1.36億美元(約人民幣8.66億元)獲得了天普藥業另外25%的股權。

武田徹底退出則出於戰略上的選擇，本月8日，武田宣布以460億英鎊(按最新匯率約人民幣3942億元)收購歐洲制藥巨頭夏爾公司；此次剝離非核心資產，以便進一步聚焦抗腫瘤、精神神經、消化、疫苗四大核心領域。

這家被武田「拋棄」的企業成立於1993年，是一家專註於危急重癥藥品領域、集生物醫藥研產銷於一體的人尿蛋白質生物制藥企業。目前，天普藥業的業績來源於兩個核心產品：一個是國家二類新藥天普洛安(注射用烏司他丁)，用於急慢性胰腺炎和急性循環衰竭(休克)治療；另一個是全球首創一類新藥凱力康(注射用尤瑞克林)，用於治療急性血栓性腦梗死，去年入選新版國家醫保目錄。

核心產品的稀缺性也使得天普藥業的估值出現翻倍溢價。此次天普藥業的全部股權價值為5.45億美元(約人民幣34.63億元)，相較於其截至去年末的凈資產規模溢價2倍左右。不過，天普藥業去年的營收和凈利卻雙雙出現下降。

根據上海醫藥此次公告信息，天普藥業去年實現營收約11.08億元，相較於2016年(約15.53億元)下降近24%；凈利潤約0.80億元，與2016年(約2.36億元)相比下降達66%。

界面新聞記者翻閱上海醫藥2017年年報後發現，公司此次公告的天普藥業業績數據與此前有較大出入。這兩處披露的天普藥業營收數據差異無幾，但凈利潤數據差異明顯。此次公告中披露的天普藥業2016年凈利潤，相比上海醫藥去年年報中的數據多出3352萬元，2017年凈利潤也多出3610萬元。

此外，天普藥業資產規模也莫名「縮水」。此次公告披露的天普藥業截至2016年末和2017年的總資產，與公司年報中披露的數據相比分別少了9.72億元、9.35億元，凈資產同樣少出約9.77億元、9.38億元。

界面新聞記者就天普藥業財務數據出入情況致電上海醫藥，公司證券辦工作人員回應稱：「數據有出入涉及到會計調整的因素，這次公告裏的數據是經過審計的天普藥業自身的數據，如果要在公司報表中列示的話，需要進行評估增值調整。」

但需要註意的是，按上海醫藥年報中披露的數據來看，天普藥業近些年的業績呈現較大波動，去年則是該公司凈利潤連續第二年出現下降，且比前一年降幅更甚；與之對應的是，去年這家公司兩個核心產品的銷售收入均出現下降。

公告顯示，天普藥業最為核心的產品天普洛安2016年的銷售規模達到10.98億元，去年卻滑落至8.12億元，同比降幅約26%，而凱力康去年銷售收入也從上一年的3.42億元下降至2.76億元，同比降幅接近20%。

天普藥業兩大核心產品天普洛安和凱力康去年收入(億元)均出現下降 資料來源：公司公告

在醫保控費、招標降價、兩票制等諸多政策壓力下，產品相對單一的天普藥業同樣面臨壓力，天普洛安和凱力康去年收入均出現下降，在一定程度上意味著這種壓力已經有所顯現。

上述工作人員亦表示，天普藥業業績下降主要是政策方面的原因，兩票制出台後對天普藥業的渠道方面有影響。

從體量上來看，相較於上海醫藥已達130億元的年收入規模，天普藥業所佔分量不高，但此次收購能夠覆蓋公司空白的業務領域。按照上海醫藥的說法，將填補公司在天然尿蛋白藥物和危重癥細分治療領域的產品空白，豐富公司銷售過億產品線。

目前，上海醫藥的產品主要聚焦消化系統和免疫代謝、心血管、抗感染、精神神經、抗腫瘤五大領域，擁有28個年銷售收入過億的產品，但尚無10億元級別產品。此次收購不僅能夠豐富公司業務布局領域，並有望催生上海醫藥10億大品種的誕生，即天普洛安。

作為國內獨家品種，天普洛安在重癥加強護理病房(ICU)得到廣泛運用，其在城市三級、二級醫院的覆蓋率已達60%，合計覆蓋約80% ICU床位數，在市占率方面具有領先優勢。2015年天普洛安還打入印度市場，開啟了天普藥業國際化轉型的第一步。

在醫改政策壓力下，天普藥業開啟的營銷模式轉型以及來自上海醫藥的渠道支持，推動天普洛安重回10億級別品種仍需一定時間。

此外，在營銷能力方面，雙方也有一定協同。上海醫藥表示，此次收購有助於強化公司在危重癥領域的專業化營銷推廣能力，而未來天普藥業可依托上海醫藥平台，嫁接精細化營銷管理能力，協同市場準入和渠道優勢，有效提高市場滲透率和份額並加速體外診斷器械代理等創新業務在中國市場的拓展。

去年6月底，天普藥業與日本診斷試劑制造企業Wako達成戰略合作，將攜手進軍中國體外診斷免疫領域，雙方合作的第一個項目肝癌診斷產品已在國內上市。這意味著，上海醫藥在此次收購後也將通過天普藥業介入體外診斷領域，加入趨於激烈的市場競爭。

此次收購還需通過國家市場監督管理總局或有權反壟斷主管部門經營者集中審查等條件滿足或豁免後進行交割。

上海醫藥這一收購的消息在資本市場上並未濺起太大水花，5月21日公司股價微跌0.39%，5月22日微漲0.62%，報收25.99元/股。

來源：界面新聞

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