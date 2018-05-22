新華社批美團與餓了麽：保護隱私為何好事不能辦好？

你是否有過這樣尷尬的經歷：叫外賣下訂單時為了防止個人信息泄露，使用「化名」下單，過了幾天，賣房的、放貸的、銷售理財產品的乃至精準詐騙的電話就接踵而來，他們在電話中稱你訂外賣時所使用的「化名」，讓你不堪其擾。甚至有一些獨居女性，還會收到自稱是送餐員的「交友短信」或微信好友申請。

一張小小的外賣訂單，包含了你的姓名、地址、手機號和訂餐偏好，這些信息一旦落入不法分子手中，將會留下不小的隱患。美團外賣和餓了麽早在去年就推出了「號碼保護」功能，但不少用戶對此並不知情，知情用戶在下單時也經常會忘記勾選這項隱私保護選項。

點外賣時的這步勾選，你知道嗎？

選擇預訂餐品、進入結算頁、支付下單……這是預訂一份外賣的基本操作流程，但或許很少有人留意到，無論是美團外賣還是餓了麽，在下單頁面中都有一個開啟「隱私保護」的選項。

「中國網事」記者在北京分別嘗試使用美團外賣和餓了麽兩款APP進行點餐體驗。在使用美團外賣APP過程中，記者隨機選擇了一家名為××水產的店鋪下單，在提交訂單的界面內，在「準時寶」和「支付方式」選項中間，夾雜著一項名為「號碼保護」的功能，該功能下有「對商家、騎手隱藏您的真實手機號，保護您的隱私」的註釋，但該功能為默認關閉狀態。

而同樣是在美團外賣APP中，記者在選擇另一家名為××拉面店鋪內的餐品後，卻沒有在提交訂單頁面上找到「號碼保護」功能。需要註意的是，這兩家店鋪的配送方式均為「美團專送」，也就是由美團騎手進行餐品配送。

根據系統對附近商家的推薦排序，記者依次選擇了10家由「美團專送」或「美團快送」的店鋪進行下單測試，其中僅5家店鋪的提交訂單頁面內包含「號碼保護」功能，且均為默認關閉狀態。也就是說，用戶在上述10家店鋪中下單時，只有50%的幾率能獲得手動開啟「隱私保護」的「特權」。

在餓了麽APP中，記者以同樣的方式依次選擇了10家店鋪進行下單測試，無論是商家配送還是餓了麽官方的「蜂鳥配送」，用戶都可以在提交訂單頁的最底端勾選「匿名購買」的功能，但該功能也處在默認關閉狀態。

記者留意到，餓了麽在該項功能中進行了如下說明：匿名購買不會額外收費，費用將由餓了麽承擔；當您主動撥打商家或騎手電話時，您的真實號碼會顯示給商家或騎手。

可以保護用戶隱私的功能，緣何沒有「默認勾選」？

在微博和知乎上，記者嘗試使用「號碼保護」和「匿名購買」等關鍵詞進行檢索，發現有不少網友吐槽這項「雞肋功能」。

微博網友@sinkcup表示，看了新聞報道得知餓了麽在下單時會隱藏用戶手機號，結果送餐上門時卻發現訂單上顯示了自己手機全號。在咨詢客服後才得知，原來在付款前要手動勾選才能啟用該功能。該網友同時質疑：這麽好的功能為什麽不默認開啟呢？

事實上，早在去年7月和11月，餓了麽和美團外賣就先後上線了「隱私保護」這一功能。通過搜索引擎檢索發現，網上不時出現聲音呼籲兩家企業盡快將該功能「默認開通」，讓其成為一項普惠功能。

也有網友質疑，在註冊賬號時，美團外賣和餓了麽就以「登陸即同意」這樣「默認勾選」的方式索取用戶共享位置信息、讀取手機短信、撥打電話等多項敏感授權。而當推出有利於用戶隱私保護的權限時，卻又開始「征求用戶意見」，讓用戶手動勾選，其背後邏輯惹人猜疑。

記者以普通用戶的身份分別致電美團外賣和餓了麽官方客服，就「為何不默認開啟號碼保護功能」做出詢問。美團外賣客服人員表示，因為系統升級的原因，所以暫時還不支持號碼保護的默認開啟功能；餓了麽客服人員則認為「匿名購買功能有助於保護用戶隱私信息」，但也並不知道該功能為何處於默認關閉狀態。

一位不願具名的業內人士告訴記者，美團外賣和餓了麽並沒有默認開啟「號碼保護」功能可能是出於商業成本考量，「每單網絡電話的成本是1毛到1毛5之間，在巨大的訂單量面前，如果默認開啟該功能，企業成本會增加不少。」

而根據媒體去年7月的公開報道顯示，餓了麽在「匿名購買」功能上線初期做出預測，每天將保護200萬通電話和5萬條短信。

這樣承擔「企業社會責任」，你認同嗎？

公開資料顯示，美團點評CEO王興曾在去年向媒體透露，美團外賣計劃在2018年投入1億元資金用於隱私保護，更表示「因為有2.8億的消費者，那麽多人在用是對我們的信任，所以我們要對得起他們的信任。隱私保護是我們認為非常重要的一個社會責任。」

「推出隱藏號碼功能對用戶隱私保護是一種有益探索，但更應該在機制建設上多下功夫。」上海市信息安全行業協會專委會副主任張威認為，平台如能在用戶下單時以更明顯方式提示用戶勾選「號碼保護」功能，並聲明如不勾選可能產生的隱患風險，將更有助於用戶的隱私保護。

中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東認為，按照今年5月1日業已生效的推薦性國家標準《信息安全技術 個人信息安全規範》規定，涉及通過界面展示個人信息的(如顯示屏幕、紙面)，個人信息控制者宜對需展示的個人信息采取去標識化處理等措施，降低個人信息在展示環節的泄露風險。因此外賣平台有采取相關措施保護用戶隱私的義務。

此外楊東還指出，未做處理的用戶手機號直接顯示在商家或騎手的界面上，存在被變相收集的可能，在此將匿名購買或號碼保護功能做弱化處理，甚至需要用戶手動選擇，不利於企業切實履行保護用戶隱私信息的義務。

有關專家建議，相關企業應依照先前承諾，進一步加強對用戶個人信息的保護，以實際行動替代口號式宣言，切實承擔好企業社會責任。

責任編輯：孫劍嵩

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)