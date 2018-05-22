B2C業務難有進展，但Twitter在中國的廣告業務卻成增長引擎

4月25日，Twitter公布了其20018年一季度財報。財報顯示，Twitter第一季度的營收6.649億美元，高於華爾街預期的6.059億美元；月活用戶數同比增長3%，達3.36億，也高於華爾街預期的3.24億。對比同年同期的各項虧損數據，今年一季度，Twitter終於交出了一份讓華爾街滿意的成績單。

對一家已經快要觸到天花板的公司來說，要想做到用戶與廣告雙增長並不容易，而Twitter能做到，主要是由於其過去幾年在視頻廣告業務的布局和擴展收到了成效。

自2015年3月開始試水視頻廣告之後，Twitter一直在逐步放開平台對視頻內容的限制，2016年年底還在新版本中增加了視頻直播功能。到現在，Twitter近兩個季度的廣告收入中有一半以上源於視頻內容。

近日，Twitter的首席營銷官Leslie Berland也首次來到中國參加其公司舉辦的品牌高峰會。Leslie在會上表示，過去的12個月，Twitter平台上視頻內容的消費量翻了一番，而在今年，視頻更是成為了Twitter增長最快的廣告形式。

據Leslie介紹，在Twitter為中國品牌量身定制的廣告解決方案中，其中有一項就是為廣告商提供30多份最新的直播和原創視頻廣告的讚助方案，合作方包括美國職業棒球大聯盟、使命召喚世界聯賽、F1賽車等等。

「為了幫助中國品牌更快的在海外獲得影響力，我們也一直在加大投資以擴展平台上與全球文化事件緊密相連的優質、品牌安全的視頻內容的廣度和深度。」Leslie說。

此外，Twitter亞太區副總裁Maya Hari也參加了會議，並宣布了Twitter在中國的全新品牌理念——「品牌新聲，鳴動天下」。據Maya介紹，在中國地區推出的全新品牌理念表明了Twitter對中國企業出海趨勢的信心。

Leslie在接受界面記者的採訪時也表示：「得益於亞太地區的強勁增長，Twitter國際銷售額在2018年一季度增長53%。而中國出海企業是Twitter亞太地區業務增長的主要動力之一。我們預計到2020年，全球60%的千禧一代消費者將生活在亞洲。龐大的人口市場能帶來巨大的消費受眾增長預期，日本、印度、印度尼西亞都是Twitter可觀的用戶市場。」

Maya早先曾主要負責東南亞市場，對於中國市場與其之間的區別，Maya認為，最大區別在於規模的不同。「不是每個國家都有這麽多的企業正在成為跨國公司。」Maya說道，中國市場的國際化程度更高，企業是面向世界的；而東南亞市場的企業，大多面向國內、關注本國市場。

據界面新聞記者了解，過去一段時間，Twitter在中國市場主要在三個方面進行了投入。首先，投入最多的是中國市場銷售團隊的擴張上；第二，是在出口廣告產品研發上持續增加投入；第三，在過去18個月裏，Twitter非常註重視頻內容，並將一些國際內容夥伴的高清視頻直播內容沈澱到平台上。此外，為了迎合中國廣告主的需求，Twitter還將針對中國的B端市場開放平台旗下的內容創作者平台Niche，可以幫助中國品牌與全球超過5萬名內容創作者連接。

「很多中國的CMO會和我們訴苦，說他們很難在國際市場上找到適合他們品牌的網紅。而我們的Niche可以更好的匹配他們的要求，Niche現在和迪士尼和耐克等大品牌都有合作，這些網紅創作的原創內容有非常好的轉化效果，我們很能高興將Niche引入大中華區，讓中國品牌與擁有國際受眾並且擅長為國際市場創造能夠融入當地文化的相關內容的社交網紅相匹配。」Maya說。

說起自己印象最深刻的中國品牌，Leslie表示，她個人非常崇拜騰訊和阿裏這樣的中國企業。他認為，中國很多企業最大的特點就是充滿熱情，速度奇快，但與此同時還願意做出縝密的思考。在Leslie看來這是非常重要的特質，「有些公司只是一股腦的想要快，但中國的公司卻能在追求速度的同時有自己的思考，這非常令人敬佩。」

Maya則提到了另一家積極出海的中國互聯網企業今日頭條，據她介紹，頭條目前也是Twitter非常重要的客戶之一。今年在堪稱「美國春晚」的年度體育盛會「超級碗」期間，今日頭條在Twitter上的投放力度也是亞太領先的，其為旗下短視頻平台Musical.ly投放的廣告，閱讀量近千萬，視頻瀏覽量超過350萬，整個超級碗期間，致使Musical.ly 的APP下載量增加26%。

「我們非常敬佩這些中國的優秀互聯網企業，今年冬奧會期間，我們也和阿里巴巴集團達成了一個合作，未來相信這樣的合作會越來越多，希望中國企業可以通過Twitter這樣一個全球性平台達到一個最好的發聲效果。」Maya表示

據悉，目前Twitter在中國市場的廣告業務主要關注四個核心垂直方向：遊戲App、非遊戲類App(包括電子商務等)、科技和新興行業如旅遊、初創公司。

來源：界面新聞

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