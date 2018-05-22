中國私募基金規模超12萬億元

新華社5月22日消息，中國證券投資基金業協會在日前於杭州舉行的全球私募基金西湖峰會上公布，截至今年3月底，中國私募基金規模超過12萬億元，其中百億級别私募已達到210家。

由杭州市人民政府、中國證券投資基金業協會、浙江省金融工作辦公室主辦的全球私募基金西湖峰會，自2015年起已連續舉辦四屆。

在中國證券投資基金業協會會長洪磊看來，作為全球第二大經濟體的中國，正在為國内外私募基金的發展提供一個全新的廣闊市場空間。

過去十多年間，中國私募基金行業也隨著經濟發展不斷壯大。據中國證券投資基金業協會發布的數據顯示，截至今年3月底，中國證券投資基金業協會已登記私募基金管理人23400家，管理基金規模12.04萬億元。其中百億級别私募更是達到210家。

私募行業“金融科技+資産管理”的創新生態系統正逐漸形成。中國證券投資基金業協會金融科技專業委員會主席肖風錶示，大數據記錄了歷史信息與風險偏好，雲計算提供了關聯交互、深度學習和精準挖掘，更有區塊鏈、量子等技術日新月異。

有關專家同時呼籲，要保持私募基金行業合規經營、強化風控這條健康發展的“生命線”。隻有行業聚焦財富管理的主業，才能讓價值投資更加回歸理性。

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