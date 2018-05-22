中國外長王毅稱澳洲應該摘下「有色眼鏡」 讓兩國關系回歸正軌

中國國務委員兼外交部長王毅在布宜諾斯艾利斯出席二十國集團(G20)外長會期間會見澳洲外長畢曉普，表示澳洲應該摘下「有色眼鏡」讓兩國關系回歸正軌。

澳洲總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)的政府2017年提出一項法案限制外國在澳洲的影響力之後，中澳關系變冷。北京稱此舉是「反華」動作。

外交裂痕上周影響貿易領域。澳洲富邑葡萄酒集團(TWE)(Treasury Wine Estates Ltd)(TWE.AX)稱其產品在中國面臨通關延遲，這令其它依賴對中國出口的澳洲出口商感到擔憂。

中國外交部網站周二發布的聲明顯示，王毅周一對畢曉普表示，由於澳方的原因，近來中澳關系遇到一些困難，兩國交往與合作也因此受到影響。

二人在布宜諾斯艾利斯出席G20外長會期間進行了會晤。

「我想強調的是，澳方如果真心希望兩國關系回歸正軌並實現持續健康發展，就一定要擺脫傳統思維，摘下有色眼鏡，」聲明稿引述王毅的話稱。

王毅表示，最近包括澳洲外長在內的澳政府高層多次公開做出希望改善對華關系的表態，中國注意到了這些信號。

畢曉普周二在澳洲廣播公司的采訪中指出，她和王毅進行了「非常友好、坦率且有建設性的討論。」

「雖然我們堅持我們的價值觀、我們的利益和政策，而且我們與朋友可能不時有不同的意見，但雙方間的關系無疑相當堅固，我們還討論了如何進一步合作的方式，」她說。

澳洲貿易部長喬博上周訪問上海，被視為是為了修補中澳之間的關系。去年兩國雙邊貿易額達1,700億澳元。

來源：路透北京/悉尼5月22日

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