「台新JPM新興債」受益憑證自2018.05.24上櫃

台新證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本 (107) 年 5 月 24 日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣，並得辦理融資融券。

一、上櫃受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證 (ETF)

二、上櫃受益憑證數量：請至本中心網站 (http://www.tpex.org.tw) 首頁之「ETF→債券成分 ETF」項下查詢。 (同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)

三、開始櫃檯買賣日期：民國 107 年 5 月 24 日

四、經理公司：台新證券投資信託股份有限公司

五、經理公司統一編號：27326178

六、事務代理機構：台新證券投資信託股份有限公司

七、交易單位：1,000 個受益權單位

八、每日漲跌幅限制：無漲跌幅度限制

九、受益憑證基本資料：

(一) 中文名稱：台新摩根大通新興市場投資等級美元債券 ETF 證券投資信託基金

(二) 英文名稱：Taishin J.P. Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund

(三) 中文證券簡稱：台新 JPM 新興債

(四) 英文證券簡稱：TS JPM EMBIG

(五) 證券代號：00734B

(六) 國際證券編碼 (ISIN CODE)：TW00000734B3

(七) 基金統一編號：72959748

(八) 基金成立日期：民國 107 年 5 月 18 日

(九) 基金保管機構：臺灣銀行股份有限公司。