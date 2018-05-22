鴻海投資歸零 和沛大減資2100萬股變1股

鴻海 (2317-TW) 投資新創產業跌跤，和沛科技宣布，將大舉減資，每 2100 萬股變成 1 股，鴻海旗下鴻佰科技及鴻揚創投各投資了 2000 萬股，投資也將歸零。

和沛創辦人暨執行長翟本喬在臉書上發布聲明表示，這次減資，是 2100 萬股換 1 股，此案是在前幾天股東會上，包括鴻海代表及小股東代表一致通過的。

翟本喬表示，去年裁員的時候，很多人都問為什麼不直接收掉，公司確實可以變賣資產、清算完畢，之後直接解散，會計帳上試算完後股東也拿不到任何東西，這與今日減資到接近零有很大的不同。兩者最大不同在責任。

翟本喬表示，和沛科技的產品 ArkEase Pro 有不少客戶在用，很多都還在保固內，直接解散的話，這些客戶的產品都成了沒人維護的孤兒，IT 業界朋友大概都知道此狀況，通常只能摸摸鼻子，再掏一筆錢買新的產品換掉。

翟本喬強調，和沛科技不是一個會推掉保固責任的公司，如果公司就此解散，賴掉這些責任，才叫做惡性倒閉，所以公司花不少功夫與成本，把產品 debug 完善，再連同一個小團隊一起轉移給網擎資訊，讓好的產品可以繼續存在，而舊的客戶也可以得到妥善的服務。

翟本喬表示，沒有產業經驗的股東，可能會對股權消失這件事感到不滿，這是可以理解，翟本橋強調，不會在事後才說投資有賺有賠的話；事實上，在員工認股之前就已講很多次：如果投資了這筆錢沒有而會怪他的話，請不要投資，而有些人確實選擇性失憶，只記得自己認定的事情。